Pamuk Gibi Hafif ve Lezzetli Tatlı Tarifi! 🎂 Kaşık Kaşık Yiyeceğiniz Yalancı Profiterol Tarifi!

Profiterol, yapması zor ama yemesi oldukça keyifli bir tatlı türüdür. Hem pratik, hem lezzetli, hem de yapması zor olmayan oldukça kolay bir profiterol tarifiyle geldik. Kaşık kaşık yiyeceğiniz pamuk gibi bir tarif! Tatlı krizlerinize yepyeni bir tarif daha ekleyebilirsiniz! İşte tadına doyamayacağınız nefis yalancı profiterol tarifi…

Yalancı Profiterol Tarifi

Malzemeler;

1 litre süt

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı nişasta

1 su bardağı şeker

2 adet yumurta sarısı

1 paket krem şanti

2 paket kedi dili

Sos İçin

1 paket bitter çikolata sos

2 su bardağı süt

Hazırlanışı;