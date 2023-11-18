Pamuk Gibi Hafif ve Lezzetli Tatlı Tarifi! 🎂 Kaşık Kaşık Yiyeceğiniz Yalancı Profiterol Tarifi!
Profiterol yapmanın en kolay yolu! Kaşık kaşık yiyeceğiniz pamuk gibi bir profiterol tarifi! Profiterol yapmak artık zor değil! İşte çok kolay yapabileceğiniz yalancı profiterol tarifi…
Profiterol, yapması zor ama yemesi oldukça keyifli bir tatlı türüdür. Hem pratik, hem lezzetli, hem de yapması zor olmayan oldukça kolay bir profiterol tarifiyle geldik. Kaşık kaşık yiyeceğiniz pamuk gibi bir tarif! Tatlı krizlerinize yepyeni bir tarif daha ekleyebilirsiniz! İşte tadına doyamayacağınız nefis yalancı profiterol tarifi…
Yalancı Profiterol Tarifi
Malzemeler;
- 1 litre süt
- Yarım su bardağı un
- Yarım su bardağı nişasta
- 1 su bardağı şeker
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 paket krem şanti
- 2 paket kedi dili
Sos İçin
- 1 paket bitter çikolata sos
- 2 su bardağı süt
Hazırlanışı;
- Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını bir kapta güzelce çırpın.
- Ocağa alıp kıvam alana kadar pişirin. Piştikten sonra biraz ılınmasını bekleyin ve ardından buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar bekletin.
- Soğuyan karışımın içerisine krem şanti ve yarım su bardağı süt ekleyin. Blender ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- Daha sonra kedi dillerini küçük parçalar haline getirerek hazırladığınız kremanın içerisine koyun ve güzelce karıştırın.
- Karışımı büyük bir kaseye ya da borcama koyun ve üzerine sütle birlikte hazırladığınız çikolata sosu dökün. Çikolata sosun soğumuş olmasına dikkat edin.
- Hazırladığınız profiterolü buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.