Pankek nasıl yapılır? Pankek hamuru kıvamı nasıl tutturulur? Kolay pankek tarifi ve püf noktalar

Kahvaltı sofralarınızı tatlandıracak, çocuklarınızın ve büyüklerin bayılacağı bir tarifle karşınızdayız. Bu tarif, pankeklerin tatlı bir versiyonu olan, çayın yanında ya da kahvaltıda keyifle tüketebileceğiniz bir lezzet . Dilerseniz çeşitli şekiller elde etmenizi sağlayan pankek tavaları ya da silikon kaplar ile görsel bir şölen de yaratabilirsiniz.

PANKEK NASIL YAPILIR? PANKEK HAMURU KIVAMI NASIL TUTTURULUR? KOLAY PANKEK TARİFİ VE PÜF NOKTALAR

Vereceğimiz ölçülerle yaklaşık olarak 18-20 adet pankek elde edebilirsiniz. Hem kahvaltılarınızı tatlandırmak hem de tatlı bir atıştırmalık arayışındaysanız, bu pankek tarifini mutlaka denemelisiniz. İlk denemenizden sonra, sürekli olarak yapmak isteyeceksiniz.

Pankekleri pişirirken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, çevirme işlemini doğru zamanlamaktır. Aksi takdirde pankekler tavaya yapışabilir.

Eğer pankeklerinizi aynı boyutta yapmak istiyorsanız, pişirme sırasında silikon kalıplar kullanarak kolayca şekil verebilirsiniz.

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı şeker 1 su bardağı süt 1,5 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Pişirmek için sıvı yağ

Servis önerileri: Kivi, muz, çilek, reçel, bal, çikolata gibi malzemelerle servis edebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Öncelikle yumurtaları ve şekeri uygun bir karıştırma kabına alarak iyice çırpın.

Süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek çırpma teli veya mikser ile homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamurunuz kek kıvamından biraz daha yoğun olmalı.

Teflon veya yapışmaz bir tavaya az miktarda sıvı yağ dökün ve fırça yardımıyla yağı tavaya yayın. Sıvı yağı az miktarda kullanmak önemlidir.

Tavaya bir büyük kaşık hamur dökün ve hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyin.

Pankeklerin üstü kabarmaya başladığında spatula yardımıyla çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Her iki tarafı da güzelce pişen pankekleri servis tabağına alın.

Üzerlerine pudra şekeri serperek muz, kivi, çilek, çikolata, bal veya reçel gibi malzemelerle servis yapın.

Afiyet olsun!