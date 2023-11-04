Ev yapımı humus tarifi, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık veya dip sos seçeneği sunar. Nohutun doyurucu ve protein açısından zengin özelliği, bu tarifi özellikle vejetaryen ve vegan diyetleri için cazip hale getirir. Ayrıca, humusun yapımı oldukça basittir ve kendi mutfak becerilerinizi geliştirmek için harika bir fırsattır.

Parmaklarınızı Yedirtecek Leziz Humus Tarifi!

Humus yapmaya başlamadan önce nohutları ıslatmak gerekiyor. Bu, nohutların sindirimi kolaylaştırır ve pişirme süresini kısaltır. Ayrıca nohutları haşlarken suya karbonat eklemek, nohutların daha hızlı pişmesini sağlar.

Nohutlar haşlandıktan sonra, mutfak robotu veya blendır yardımıyla humusun temel malzemeleri olan tahin, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve tuzu ekleyerek karıştırın. İhtiyaca bağlı olarak su ekleyerek humusun kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Son olarak, karışıma kimyon ekleyerek lezzetini zenginleştirin.

Ölçüler:

1/2 su bardağı tahin

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 adet limon

2 diş sarımsak

1,5 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1-2 yemek kaşığı su (kıvamına göre)

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam maydanoz

1 tutam nar taneleri

1 tutam toz kırmızı biber

1 tutam kimyon

Hazırladığınız humusu servis tabağına alın ve zeytinyağı ile süsleyin. Üzerine kıyılmış maydanoz, nar taneleri, toz kırmızı biber ve biraz daha kimyon ekleyerek göz alıcı bir sunum elde edebilirsiniz.

Bu nefis humus tarifi, 4 porsiyonluk bir miktar sunar ve hazırlama süresi sadece 5 dakika, pişirme süresi ise 30 dakikadır. Ayrıca, her porsiyonunda yaklaşık 320 kalori bulunur, bu da sağlıklı bir atıştırmalık veya mezeler arasında mükemmel bir seçenek olduğunu gösterir.

Ev yapımı humus, marketten satın alınan versiyonlara göre daha sağlıklıdır çünkü taze malzemeler kullanılır ve herhangi bir katkı maddesi veya koruyucu madde içermez. Ayrıca, kendi humusunuzu yaparak lezzetini istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Bu ev yapımı humus tarifi, pratik bir şekilde hazırlanabilen, lezzetli ve sağlıklı bir seçenektir. ister ara öğün veya meze olarak ister yemeklerinizin yanında bir aperatif olarak servis edebilirsiniz, veganlar için protein bakımından zengin bir yemek seçeneği de olabilir, bu tarifin tadını istediğiniz gibi çıkarın!