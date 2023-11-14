Pastanedekileri Aratmayan Nefis Dereotlu Poğaça Tarifi! Yedikçe Yiyesiniz Gelecek!
Pastanedeki dereotlu poğaçaları aratmayan nefis bir poğaça tarifiyle geldik! Bu lezzete bayılacaksınız! Yedikçe yediren nefis dereotlu poğaça tarifini sizin için araştırdık! İşte dereotlu poğaça tarifi…
Pastane raflarında gördüğünüz dereotlu poğaçanın aynısını yapmaya hazır mısınız? Orijinal dereotlu nefis bir poğaça tarifiyle karşınızdayız. Lezzetiyle kendine hayran bırakacak çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bir tarif! İşte nefis dereotlu poğaça tarifi…
Çay saatlerinin, kahvaltıların ve özel davetlerin vazgeçilmezi poğaçanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Patatesli, peynirli ve kıymalı birçok çeşidi bulunan poğaça oldukça sevilen bir hamurişidir. Çocuklarında severek tükettiği ve beslenme çantalarından eksik etmediği poğaçanın hamuru ve kıvamı oldukça önemlidir. Dereotlu poğça diğer poğaça tariflerine göre daha farklıdır. Normal poğaçalar yumuşak ve pofuduk olurken, dereotlu poğaça daha çok kıyır kıyır olur ve ağızda dağılır. Dereotlu poğaça hoş kokusuyla ve ağızda dağılan özelliğiyle bir bütün oluşturuyor. İşte tadına hayran bırakacak ve çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak nefis dereotlu poğaça tarifi…
Dereotlu Poğaça Tarifi
Malzemeler;
- 6 su bardağı tepeleme un
- 250 gram margarin veya tereyağı
- Yarım su bardağından bir parmak eksik sıvıyağ
- 1 su bardağından bir parmak eksik yoğurt
- 2 yumurta (bir tanesinin sarısı hamurların üzerine sürülecek)
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1,5 yemek kaşığı şeker
- 2 paket kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı sirke
- Yarın demet dereotu
Hazırlanışı;
- Yoğurma kabına oda sıcaklığındaki margarini ve dereotu hariç diğer malzemeleri alın.
- Bir tane yumurtanın sarısını hamurunuzun üzerine süreceğiniz için onu ayırmayı unutmayın.
- Malzemeleri güzelce karıştırın ve yoğurmaya başlayın.
- İyice yoğurduğunuz hamurun içerisine son olarak dereotunu ekleyin.
- Hamurunuz hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde bezeler elde ederek istediğiniz şekli verin.
- Bu sırada hamurunuzun içerisine dilediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. (kaşar peynir, beyaz peynir, zeytin vs.)
- Şekil verdiğiniz hamurlarınızı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
- Tepsiye dizdiğiniz hamurların üzerine yumurtanın sarısını sürün ve üzerine dilerseniz susam dilerseniz de çörekotu serpin.
- Hamurlarınızı tepsinizde yaklaşık 15 dakika kadar bekletin.
- Son olarak 170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar hamurlarınızı pişirin.
- Dereotlu kıyır poğaçanız hazır afiyet olsun.