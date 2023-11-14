Pastanedekileri Aratmayan Nefis Dereotlu Poğaça Tarifi! Yedikçe Yiyesiniz Gelecek!

Pastane raflarında gördüğünüz dereotlu poğaçanın aynısını yapmaya hazır mısınız? Orijinal dereotlu nefis bir poğaça tarifiyle karşınızdayız. Lezzetiyle kendine hayran bırakacak çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bir tarif! İşte nefis dereotlu poğaça tarifi…

Çay saatlerinin, kahvaltıların ve özel davetlerin vazgeçilmezi poğaçanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Patatesli, peynirli ve kıymalı birçok çeşidi bulunan poğaça oldukça sevilen bir hamurişidir. Çocuklarında severek tükettiği ve beslenme çantalarından eksik etmediği poğaçanın hamuru ve kıvamı oldukça önemlidir. Dereotlu poğça diğer poğaça tariflerine göre daha farklıdır. Normal poğaçalar yumuşak ve pofuduk olurken, dereotlu poğaça daha çok kıyır kıyır olur ve ağızda dağılır. Dereotlu poğaça hoş kokusuyla ve ağızda dağılan özelliğiyle bir bütün oluşturuyor. İşte tadına hayran bırakacak ve çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak nefis dereotlu poğaça tarifi…

Dereotlu Poğaça Tarifi

Malzemeler;

6 su bardağı tepeleme un

250 gram margarin veya tereyağı

Yarım su bardağından bir parmak eksik sıvıyağ

1 su bardağından bir parmak eksik yoğurt

2 yumurta (bir tanesinin sarısı hamurların üzerine sürülecek)

1 yemek kaşığı tuz

1,5 yemek kaşığı şeker

2 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarın demet dereotu

Hazırlanışı;