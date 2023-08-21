Patates ve soğanları aylarca saklama tekniği! Çürüme ve filizlenme olmuyor

Patates ve soğanlar, mutfaklarımızda en çok kullanılan sebzelerin başında geliyor. Ancak, uzun süre saklama konusunda hepimiz zorluk yaşamışızdır. Patateslerin çürümesi veya soğanların filizlenmesi, hem maddi kayıp hem de sağlık açısından risk oluşturabilir. Bu içeriğimizde, patates ve soğanları aylarca saklama tekniklerini sizlerle paylaşacağız.

1. Kuru ve Serin Bir Yerde Saklayın



Patates ve soğanları, kuru ve serin bir yerde saklamak en önemli yöntemdir. Bu sebzeler, sıcaklık ve nemden etkilenirler. Bu nedenle, buzdolabında saklamak yerine, kuru bir depoda veya kilerde muhafaza etmek daha doğru olacaktır.

2. Kuru Kumlu Toprakta Saklayın



Patates ve soğanları, kuru kumlu toprakta saklamak da bir diğer yöntemdir. Toprağın nemini emen bu sebzeler, bu şekilde daha uzun süre dayanabilirler. Bunun için, bir çuvalın içine kumlu toprak doldurun ve patates-soğanları içine gömün.

3. Havalandırmalı Torbalarda Saklayın



Havalandırmalı torbalarda patates ve soğanları saklamak da oldukça etkilidir. Bu torbalar, sebzelerin nefes almasını sağlar ve böylece çürüme veya filizlenme oluşmaz.

4. Gazete Kağıdı İle Sarın



Gazete kağıdı, patates ve soğanların nemini emer ve böylece daha uzun süre dayanmalarını sağlar. Bu yöntem için, gazete kağıtlarını sebzelerin üzerine serin ve sıkıca sarın.

5. Kuru Soğuk Havada Saklayın



Patates ve soğanları, kuru soğuk havada saklamak da mümkündür. Bu nedenle, balkon veya teras gibi açık alanlarda bu sebzeleri muhafaza etmek doğru bir tercih olabilir. Ancak, bu yöntemi uygularken, sebzelerin donma riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

SOĞAN TURŞUSU

Hurriyet.com.tr sitesinde ise soğan turşusunun tarifi paylaşıldı. Bu yöntem sayesinde de soğanlarınızı aylarca saklayabilirsiniz.

Yapımı için malzemeler

4 adet mor soğan

Yarım tatlı kaşığı sumak

2 tatlı kaşığı kaya tuzu

3 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı limon tuzu

Elma sirkesi (Ortalama 1-1, 5 su bardağı kadar, kavanoz tamamen sirke ile dolacak)

Soğan turşusu tarifi Nasıl yapılır?



İlk olarak soğanları incecik halkalar halinde kesmekle başlayalım.

Sonrasında yarım kiloluk kavanoz içine bastırarak yerleştirin

Üzerine; sumak, kaya tuzu, şeker ve limon tuzunu koyup kavanozu tamamen elma sirkesi ile doldurun, ardından ağzını sıkıca kapatın.

Şeker oranının fazla olmaması gerekir, aynı zamanda tuz miktarından fazla olmalı

Turşunuz hazır, ertesi gün yemeye başlayabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Derleme: Ulusal.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com