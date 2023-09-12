Patatesli yumurta nasıl yapılır? Pratik doyurucu kahvaltılık tarifi

Kahvaltının en özel anlarına eşlik eden, pratik ve doyurucu bir tarif ile karşınızdayız. Patatesli yumurta, özellikle patatesin lezzetiyle buluştuğunda mükemmel bir denge yakalayan, herkesin beğenisini kazanan bir kahvaltı alternatifidir. Bu tarif, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda kolay hazırlanışıyla da dikkat çekiyor. Protein, yağ ve karbonhidrat dengesine sahip bu yemeği kahvaltılarda tercih ederseniz tüm gün açlık hissetmeyeceğinizin garantisini verebiliriz. İşte patatesli yumurta tarifinin detayları:

PATATESLİ YUMURTA NASIL YAPILIR? PRATİK DOYURUCU KAHVALTILIK TARİFİ

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet orta boy patates

2 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber, isteğe bağlı olarak kimyon ve pul biber

1/4 demet maydanoz

Hazırlık Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Kaç Kişilik: 2 kişilik

Nasıl Yapılır:

İlk adım olarak, patatesleri soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Ardından bol suda yıkayarak fazla suyunu süzdürün ve kağıt havlu ile kurulayın.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın ve doğradığınız patatesleri tavaya ekleyin. Patatesleri birkaç kez karıştırın ve ardından tavanın kapağını kapatın. Altını kısın ve patatesleri kapalı şekilde 15-20 dakika pişirin. Bu süre zarfında patatesler buharla pişecek ve yumuşayacaktır.

Yumuşayan patateslerin altını açarak orta ateşte karıştırarak, dışları renk alıp çıtır hale gelinceye kadar pişirin.

Patatesleri tuz ve taze çekilmiş karabiber ile tatlandırın. Dilerseniz kimyon ve pul biber de ekleyerek tadını zenginleştirebilirsiniz.

Çırpılmış yumurtaları tavaya ekleyin ve karıştırarak 15-20 saniye kadar pişirin.

Ocağın altını kapatın ve ince doğranmış maydanozları ekleyin. Son bir kez karıştırarak hazırlığı tamamlayın.

Yumurtalı patates karışımını geniş bir tabağa alın ve hemen servis yapın.

Servis Önerisi:

Hazırladığınız patatesli yumurta karışımının üzerine dilerseniz ekstra yumurta kırarak sahanda yumurta gibi pişirebilirsiniz. Yumurta sarısını ekmekle karıştırarak da lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Üstünde kaşar eritmek de yakışacaktır.

Afiyet olsun! Bu nefis patatesli yumurta tarifi, keyifli kahvaltıların vazgeçilmezi olmaya aday. Hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olarak sofralarınızı süsleyecek.

Besin Değerleri (1 Porsiyon) Kalori: 248 kcal