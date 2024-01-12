Peygamber Efendimizin İçtiği Şifa Çorbası! Telbine Çorbası Nasıl Yapılır?

YAPILIŞI;

- Zeytinyağını tencere dökün ve üzerine un ilave edin.

- Karıştırarak 3-4 dakika kavurun.

- Üzerine süt ve su ilave edin ve kaynayana kadar karıştırın. Pişme esnasında kapak kapatmayın.

- Kaynamaya başlayınca balı da ilave edip karıştırın.