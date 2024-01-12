Peygamber Efendimizin İçtiği Şifa Çorbası! Telbine Çorbası Nasıl Yapılır?
Peygamber efendimizin hem kendisinin içtiği hem de hastalara içirin dediği, şifa deposu telbine çorbasının faydaları saymakla bitmiyor. İşte Peygamber efendimizin şifa deposu olan telbine çorbasının tarifi.
MALZEMELER;
- 6 su bardağı süt
- 4 dolu yemek kaşığı arpa unu
- 1 tatlı kaşığı toz zencefil
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Yarım çay bardağı bal (isteye göre artırılabilir)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI;
- Zeytinyağını tencere dökün ve üzerine un ilave edin.
- Karıştırarak 3-4 dakika kavurun.
- Üzerine süt ve su ilave edin ve kaynayana kadar karıştırın. Pişme esnasında kapak kapatmayın.
- Kaynamaya başlayınca balı da ilave edip karıştırın.
- Bir tavaya tereyağını eriyin ve üzerine istediğiniz baharatı ekleyin.
- Baharatlı tereyağını da ekleyip servise hazır hale getirebilirsiniz.
Afiyet olsun..
TELBİNE ÇORBASININ FAYDALARI
- Cildi güzelleştirirken; temizler, yeniler ve gençleştirir.
- İçerdiği bol lifler sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve bağırsaklara iyi gelir.
- Tok tutar bu doğrultuda da diyet listenize ekleyebilirsiniz.
- Vücudu güçlendirir ve besler.
- Karaciğer toksinlerden arındırarak temizler.
- İdrar söktürücüdür.