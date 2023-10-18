Pofuduk Podufuk Poağaça Nasıl Yapılır? Pastane Poğaçasını Aratmayan Tarif!
Özellikle sabah kahvaltılarının ve günlerin vazgeçilmezi olan poğaça sıcak çayın yanında enfes gider. Evde yapılan poğaçalar ise pastane poğaçasına benzetilmek ister. İşte pastane poğaçasını aratmayan pofuduk pofuduk poğaça tarifi...
Sıcak bir çay ve dumanı üstünde pofuduk bir poğaça... En lezzetli ve birbirine en yakışan bu ikili sabah kahvaltılarının ve günlerin vazgeçilmezi haline geldi. Yumuşak ve bayatlamayan poğaça tarifi arayanlar için enfes bir tarifle geldik. İşte bayatlamayan, pofuduk pofuduk poğaça tarifi.
MALZEMELER;
3 su bardağı süt
1 su bardağı sıvıyağ
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet küp şeker
1 çorba kaşığı sirke
Aldığı kadar un
2 yumurta
Susam, çörek otu
200 Gr beyaz peynir
1 tutam maydanoz
YAPILIŞI;
İlk olarak hamuru mayalamak ile başlanır. Bir hamur leğenine un koyulur. İçine ılık su eklenir. Ardından maya koyulur ve maya eriyinceye kadar bekletilir. Daha sonra süt, sıvıyağ, şeker, tuz ve yumurtanın beyazı koyulur. Sarısı ise üzeri için saklanır.
Hamur biraz karıştırılır ve içine en son sirke eklenir. Daha sonra kulak memesi kıvamında bir hamur el de edilir. Hamurun 40-45 dakika bekletilmesi gerekir. İyice mayalanıp, kabarmalıdır. İç harcı için peynir kıyılmış maydanoz bir kapta karıştırılır.