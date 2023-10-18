Pofuduk Podufuk Poağaça Nasıl Yapılır? Pastane Poğaçasını Aratmayan Tarif!

Sıcak bir çay ve dumanı üstünde pofuduk bir poğaça... En lezzetli ve birbirine en yakışan bu ikili sabah kahvaltılarının ve günlerin vazgeçilmezi haline geldi. Yumuşak ve bayatlamayan poğaça tarifi arayanlar için enfes bir tarifle geldik. İşte bayatlamayan, pofuduk pofuduk poğaça tarifi.