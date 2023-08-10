Poğaça yaparken tüm aşçılar uyguluyor. Bayatlamasını ve kuru olmasını engelliyormuş!

Poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde sıklıkla tüketilir. Ancak, poğaçanın bayatlaması ve kuru olması, lezzetini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

Bu sorunu çözmek için tüm aşçılar, poğaça yaparken belirli bir yöntem uygulamaktadır. Bu yöntem, poğaçanın bayatlamasını ve kuru olmasını engelleyerek daha lezzetli bir sonuç elde etmemizi sağlamaktadır.

Öncelikle, poğaça hamurunun malzemeleri doğru oranlarda kullanılmalıdır. Hamurun sert veya yumuşak olmaması için un miktarına dikkat edilmelidir. Ayrıca, maya miktarı da hamurun kabarmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Hamur hazırlandıktan sonra, poğaçaların şekillendirilmesi aşamasında da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Poğaçaların içine konacak malzemelerin miktarı, poğaçanın bayatlamasını engellemek için önemlidir. İç malzeme olarak peynir, patates veya kıyma gibi seçenekler kullanılabilir.

Poğaçalar pişirilirken de dikkatli olunmalıdır. Fırının sıcaklığı ayarlanmalı ve poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürülmelidir. Bu sayede, poğaçaların üzeri çıtır bir görünüm kazanacak ve içi de yumuşak kalacaktır.

Son olarak, poğaçaların taze kalması için uygun bir saklama yöntemi uygulanmalıdır. Poğaçaların hava almayacak şekilde kapalı bir kapta veya buzdolabında saklanması önerilir.

EVDE ANNE POĞAÇASI NASIL YAPILIR?

Onedio.com sitesinde mayasız anne poğaçasının tarifi paylaşıldı. Deneyenler aynı anne elinden çıkmış gibi oldu diyor.

ANNE POĞAÇASI İÇİN MALZEMELER

HAMURU VE ÜZERİ İÇİN

● 2 yumurta

● Yarım su bardağı yoğurt

● Yarım su bardağı sıvı yağ

● 100 gram oda sıcaklığında tereyağı

● 1,5 çay kaşığı tuz

● 1 paket kabartma tozu

● 4 su bardağına yakın un

● Susam

● Çörek otu

İÇ HARCI İÇİN

● Beyaz peynir

● Maydanoz

MAYASIZ ANNE POĞAÇASININ HAZIRLANIŞI

● 1 yumurtanın sarısını ve akını birbirinden ayırıp sarısını küçük bir kâseye, akını da büyük bir karıştırma kabına alın.

● Karıştırma kabına kalan 1 adet yumurtayı, yoğurdu, sıvı yağı, tereyağını, tuzu ve kabartma tozunu da ekleyip elinizle karıştırın.

● Karışıma unu yavaş yavaş ekleyin ve elinize yapışmayan yumuşak dokulu bir hamur haline gelene kadar un eklemeye ve yoğurmaya devam edin.

● Hamurun yağı kusmaması adına çok uzun süre yoğurmamaya özen gösterin.

● Hamur istenilen kıvama ulaştığında iç harcı hazırlayana kadar bir kenarda dinlenmeye bırakın.

● Beyaz peyniri uygun bir kapta çatalın arka kısmıyla ezin.

● Maydanoz dallarını yıkayın ve ince ince kesin.

● Maydanozları beyaz peynire ilave ederek iyice karıştırın.

● Fırını ısınması için açın ve 180 dereceye ayarlayın.

● Hamurdan mandalinadan biraz küçük parçalar koparın ve elinizin içinde yuvarlak şeklinde açın.

● Orta kısmına gelecek şekilde maydanozlu beyaz peynirli harçtan koyun ve ikiye katlayıp kapatın.

● Birleşme yeri alta gelecek şekilde oval bir şekil verin.

● Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine kabarma payı bırakacak şekilde aralık vererek dizin.

● En başta ayırdığınız yumurta sarısını bir çatal ile çırpın ve fırça yardımıyla tepsideki poğaçaların üzerine sürün.

● Ardından poğaçaların üzerine dilediğiniz miktarda susam ve çörek otu serpin ve tepsiyi fırına yerleştirin.

● Poğaçaların üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika kadar pişirin.

● Piştikten sonra fırından çıkarıp 10 dakika ılınmasını bekleyip sıcacık çayla servis edin.

Derleme: Ulusal.com.tr