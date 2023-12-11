Puding Severler İşte Cennet Tadı Taşıyan Lezzet! Evde Kolayca Yapabilirsiniz

Cennet hurmasından puding mi olur, demeyin! Yanlış duymadınız, cennet hurmalı nefis puding tarifini sizin için araştırdık! Cennet hurması meyvesinin tam vaktiyken bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın! Bu lezzete bayılacaksınız. Gelin birlikte cennet hurmalı pudingin nasıl yapıldığına göz atalım. İşte leziz mi leziz cennet hurmalı puding tarifi…

Cennet hurması birçok hastalığa fayda sağlayan aynı zamanda da sağlığımız açısından oldukça önemi bir besin kaynağıdır. Cennet hurmasından ilk defa puding yapıldığını duyuyorsanız yalnız değilsiniz! Çoğu kişinin daha önce belki de hiç duymadığı nefis bir puding tarifiyle karşınızdayız. Hem sağlıklı hem de evde kolayca hazırlayabileceğiniz cennet hurmalı puding tarifinin tüm detayları yazımızda. İşte cennet hurmalı puding tarifi…

Cennet Hurmalı Puding Tarifi

Malzemeler;

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilin

200 ml krema

2 buçuk tatlı kaşığı mavi haşhaş

3 adet tam olgunlaşmış yumuşak hurma

Hazırlanışı;