Puding Severler İşte Cennet Tadı Taşıyan Lezzet! Evde Kolayca Yapabilirsiniz
Cennet hurmalı ev yapımı mis gibi bir puding yapmaya ne dersiniz? Puding severler bu lezzete bayılacak! İşte ev yapımı cennet hurmalı nefis puding tarifi…
Cennet hurmasından puding mi olur, demeyin! Yanlış duymadınız, cennet hurmalı nefis puding tarifini sizin için araştırdık! Cennet hurması meyvesinin tam vaktiyken bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın! Bu lezzete bayılacaksınız. Gelin birlikte cennet hurmalı pudingin nasıl yapıldığına göz atalım. İşte leziz mi leziz cennet hurmalı puding tarifi…
Cennet hurması birçok hastalığa fayda sağlayan aynı zamanda da sağlığımız açısından oldukça önemi bir besin kaynağıdır. Cennet hurmasından ilk defa puding yapıldığını duyuyorsanız yalnız değilsiniz! Çoğu kişinin daha önce belki de hiç duymadığı nefis bir puding tarifiyle karşınızdayız. Hem sağlıklı hem de evde kolayca hazırlayabileceğiniz cennet hurmalı puding tarifinin tüm detayları yazımızda. İşte cennet hurmalı puding tarifi…
Cennet Hurmalı Puding Tarifi
Malzemeler;
- 1 litre süt
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı şeker
- 1 paket vanilin
- 200 ml krema
- 2 buçuk tatlı kaşığı mavi haşhaş
- 3 adet tam olgunlaşmış yumuşak hurma
Hazırlanışı;
- Bir tencereye süt, un ve şekeri alarak güzelce çırpın.
- Çırptığınız karışımı ocağa alarak pişirmeye başlayın.
- Pişmeye yakın vanilini ekleyin.
- Pişen muhallebinizi ocaktan alın ve üzerine kremayı ilave edin.
- Kremayı ilave ettikten sonra haşhaşlarınızı da içerisine koyun.
- Diğer yandan olgunlaşmış yumuşak hurmalarınızı rondodan geçirin.
- Servis edeceğiniz kaplara önce muhallebiden biraz koyun.
- Muhallebinin ardından rondodan çektirdiğiniz hurmaları koyun.
- Cenet hurmalı pudinginiz hazır, afiyetle yiyebilirsiniz.