Sac kavurma nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli sac kavurma tarifi

Kalabalık sofraların vazgeçilmezi olan ve sac tava ya da sacda kavurma olarak da bilinen bu lezzetli yemek tarifi, yanında nefis bir pirinç pilavı ve ev yapımı ayran ile harika bir uyum sağlar. Hem sacda hem de tavada pişirilerek hazırlanan bu yemekte et ve sebzeler bir araya gelerek muhteşem bir lezzet sunar. Üstelik, kavurmanın suyunu çekmesi için tencereye ekmeği unutmayın!

SAC KAVURMA NASIL YAPILIR? PRATİK VE LEZZETLİ SAC KAVURMA TARİFİ

Malzemeler:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

800 gram kuşbaşı dana eti

1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan

4 adet doğranmış sivri biber

2 adet kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılış:

Sac tavayı yüksek ateşte ısıtın ve sıvı yağı ekleyip kızdırın. Ardından etleri ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar yüksek ateşte kavurun.

Etler hafifçe kızardığında, doğranmış soğanı ekleyin ve karıştırın.

Soğanlar sotelendikten sonra yeşil biberleri de tavaya ekleyin.

Biberler de sotelendikten sonra kabuğu soyulmuş ve doğranmış domatesleri ve baharatları da ekleyin.

Son olarak domatesler piştikten sonra tereyağını ekleyip karıştırın.

Ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.

Bu nefis yemek tarifinin süresi 25 dakika, pişirme süresi ise 40 dakikadır.