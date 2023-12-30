Sadece 3 Malzemeyle Truff Yapın! Dünya’nın En Kolay Truff Tarifi!

Tatlı ihtiyacınızı nasıl gidereceğinizi bilmiyor musunuz? Ne yapsam da şu tatlı ihtiyacım gider diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz! Dünya çapında oldukça meşhur olan bir tatlı tarifiyle karşınızdayız. Dünya’nın en meşhur tatlısını Dünya’nın en kolay tatlısına dönüştürmek ister misiniz? Sadece 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz hem kolay hem pratik hem de lezzetli truff tarifine bayılacaksınız! Bu tarif tatlı krizlerinizin kurtarıcısı olacak! Dilerseniz çayınız yanına, dilerseniz de kahvenizin yanına yapabileceğiniz mis gibi bir turff tarifiyle geldik! Bu tarifi denemeyen kalmasın! İşte Dünya çapında meşhur olan hem kolay hem de lezzetli truff tatlısı tarifi…

3 Malzemeli Truff Tarifi

Malzemeler;

1 adet muz

1 paket burçak bisküvi

1 paket çikolata

Hazırlanışı;

Bisküvileri incecik olacak şekilde robottan çektirin. Aynı zamanda muzu ayrı bir kapta çatal yardımıyla ezin.

Ezdiğiniz muzlarınızın üzerine çektirdiğiniz bisküvileri koyun ve güzelce yoğurun.

Yoğurduğunuz malzemeleri top haline getirin ve bir süre buzlukta bekletin.

Aynı zamanda bu sırada çikolatanızı benmari usulü eritin.

Buzlukta beklettiğiniz soğumuş topları çikolataya batırın ve üzerini dilediğiniz gibi süsleyin.

Süsledikten sonra toplarınızı tekrar buzluğa koyun ve dinlendirin.

Çikolatalar donduktan sonra truff tatlınızı servis edebilirsiniz.

Deneyecek olanlara afiyet olsun.