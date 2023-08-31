Sakarya'da ne yenir? Sakarya'nın en meşhur yiyecekleri!
Sakarya'da ne yenir sorusunu en net bir şekilde cevaplayarak Sakarya seyahatinize leziz yemekler eklenmesini sağlayacağız. Dikkat Sakarya'nın en leziz yemekleri yolculuğunuzdan sonra da damağınızda kalabilir. Gelin meşhur Sakarya'da yenecek yemeklere göz atalım!
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Cızlak tatlısı Yufka hamurundan yapılan ve şerbetle tatlandırılan bu tatlı, Sakarya'da sıkça tercih edilen bir lezzettir.
Kara Lahana Sarması, Lahana yaprakları içine doldurulan pirinç ve et karışımından yapılan bu lezzetli yemek, Sakarya mutfağının önemli bir parçasıdır.
Kıymalı ekmek, etli harcın lavaş ekmeğin içine konulmasıyla hazırlanan bir tür dürümdür.
Kol böreği, Kat kat yufkaların arasına konulan et veya peynir harcı ile yapılan bir börek çeşididir.