Salatalık turşusu yaparken dikkat etmiyorduk. Erimemesi için kesinlikle deneyin.

Salatalık turşusu yaparken dikkat etmek, lezzetli bir sonuç elde etmek için oldukça önemlidir. Eğer turşunuzun erimemesini istiyorsanız, kesinlikle dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar vardır.

1. Taze ve sert salatalıklar kullanın: Turşunun lezzeti ve dokusu için salatalıkların taze ve sert olması önemlidir. Yumuşak veya çürük salatalıklar turşunun erimesine neden olabilir.

2. Turşu kabını temizleyin: Turşu kabının temizliği, turşunun kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Kullanacağınız kabı iyice yıkayın ve sterilize edin.

3. Tuz oranına dikkat edin: Turşunun lezzeti ve dayanıklılığı için tuz oranı oldukça önemlidir. Fazla tuzlu turşular sertleşebilirken, az tuzlu turşular da çabuk bozulabilir. Genel olarak, 1 kilogram salatalık için 30-40 gram tuz kullanabilirsiniz.

4. Sirke kullanın: Turşunun dayanıklılığı ve lezzeti için sirke kullanmak oldukça önemlidir. Sirke, turşunun pH seviyesini düşürerek bakteri oluşumunu engeller ve turşunun daha uzun süre dayanmasını sağlar.

5. Turşuyu güneş ışığından koruyun: Turşunuzu güneş ışığından korumak, erimesini önlemenin en önemli yollarından biridir. Turşu kabını karanlık bir yerde saklayın ve güneş ışığına maruz bırakmayın.

SALATALIK TURŞUSUNUN TARİFİ

Milliyet.com.tr'de yer alan içerikte; Salatalık turşusunun tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler



1 kg turşuluk salatalık

1 çorba kaşığı kaya tuzu

1 buçuk bardak üzüm sirkesi

3 diş sarımsak

Aldığı kadar sıcak su

Salatalık Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?

1. adım: İlk olarak salatalıkları iyice temizleyin ve bol suyla yıkayın. Daha sonra sap kısımlarını çok derin olmayacak şekilde kesin.

2. adım: Daha sonra salatalıkları kavanozlara yerleştirip aralarına sarımsakları dizin.

3. adım: Ayrı bir kabın içerisine sirkeyi, kaya tuzunu alıp karıştırın.

4. adım: Daha sonra bu karışımı salatalıkları ve sarımsağı koymuş olduğunuz kavanozun içerisine yerleştirin.

5. adım: Kavanozu ters çevirip 1 saat kadar bu şekilde bekletin.

Son adım: Daha sonra güneş görmeyen bir ortamda bir hafta kadar muhafaza etmeniz yeterli olacaktır.

Püf noktası: Bu salatalık turşusu tarifini diğer tariflerden ayıran en önemli özelliği içerisine sıcak, kaynar halde su koyuluyor olması. Salatalık turşusunun içerisine kaynar su koyuluyor olması sizi şaşırtmasın, bu halde yapılan turşusunun tadı daha kıtır kıtır ve lezzetli oluyor.

Afiyet olsun.