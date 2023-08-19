Salçadaki küfü jilet gibi yok etme tekniği! Aşçıların hep uyguladığı teknik

Salçadaki küf oluşumu, mutfaklarda sıkça karşılaşılan bir sorundur ve hijyen açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, salçanın küflenmesini önlemek için bazı önlemler alınması gerekmektedir. Bu yazımızda, salçadaki küf oluşumunu engellemek için bilinmesi gereken 5 püf noktayı sizlerle paylaşacağız.

1. Salça saklama koşulları:

Salçanın küflenmesini önlemek için doğru saklama koşullarına dikkat etmek gerekmektedir. Salçanın hava almayan bir kapta ve serin bir ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

2. Salçaya zeytinyağı ekleme:

Salçanın küflenmesini engellemek için salçanın üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağı dökmek faydalı olacaktır. Zeytinyağı, salçanın yüzeyindeki havayı keserek küf oluşumunu engeller.

3. Salçayı hava almayan kaplarda saklama:

Salçayı hava almayan kaplarda saklamak, küf oluşumunu önlemenin en etkili yollarından biridir. Böylece salça, havadaki nemden etkilenmez ve küflenmez.

4. Salçayı buzdolabında saklama:

Salçayı buzdolabında saklamak da küf oluşumunu engelleyen bir yöntemdir. Böylece salça, serin bir ortamda muhafaza edildiği için küflenme riski azalır.

5. Salçayı az miktarda kullanma:

Salçayı az miktarda kullanmak, açıkta kalan kısmın hava ile temasını engelleyerek küf oluşumunu önler. Bu nedenle, salçayı kullanacağınız kadar almanız ve kalanını hava almayan bir kapta saklamanız önerilir.

EV YAPIMI SALÇA

Öte yandan aşçılar ev yapımı salçanın daha sağlıklı olduğunu belirtiyorlar. Mynet.com sitesinde domates salçası tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

MALZEMELER



20 kilogram domates

200 gram kaya tuzu

1 çay bardağı zeytinyağı



TARİF



Domateslerin yeşil saplarını çıkarın ve bir kaba iri iri doğrayın.

Doğradığınız domateslerin üzerine kaya tuzunun yarısını ilave edin. Kapağını kapatın ve 3-4 gün iyice domatesler eriyip, kabukları kolay ayrılır kıvama gelinceye kadar bekletin.

Kabukları ve çekirdekleri ayırmak için domatesleri geniş bir süzgeçte süzün. Kabuk ve çekirdekten oluşan posayı atın.

Süzgecin altında kalan kısmın suyunu süzmek ve daha lezzetli salça hazırlamak için bu sulu domatesleri, tülbentten süzün ve tülbentte kalan koyu kısmı geniş bir tepsiye yayın.

Yaydığınız domateslerin üzerine kalan tuzu ve zeytinyağını ilave edin ve karıştırın.

Bu aşamada iki yöntem kullanabilirsiniz. Birincisi vaktiniz varsa, güneşte kurutmak diğeriyse fırında kurutmak.

Fırında kurutma yöntemini seçerseniz, 100 derecelik fırında 15-20 dakikada bir çevirerek 2 saat içinde salçanızı hazırlayabilirsiniz.

İlk ve en çok tercih edilen yöntemi tercih ederseniz de tepsinin üzerini tülbent yardımıyla sıkı sıkı örtün ve günde iki defa karıştırın.

3-4 gün içinde salçanız hazır. Cam kavanozlara alın ve dilediğiniz kadar muhafaza edin.

AFİYET OLSUN!

Derleme: ulusal.com.tr - fotoğraflar: youtube.com - kaynak: mynet.com