Samsades tatlısı, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde sevilerek tüketilen bir tatlıdır. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak yapılmaktadır. Samsades tatlısı, ince yufkaların arasına ceviz, peynir veya ıspanak gibi iç malzemeler konularak yapılan bir tatlı türüdür.

Samsades Tatlısı Nasıl Yapılır?

Samsades tatlısı yaparken ihtiyaç duyacağınız tatlılar şu şekilde:

1 paket yufka

200 gram ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

Samsades Tatlısı Yapılışı

Samsades tatlısını yaparken aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

Ceviz içi, tarçın ve toz şekeri bir kapta karıştırın.

Yufkaları tezgaha serin ve her bir yufkanın üzerine cevizli harçtan yayın.

Yufkaları rulo şeklinde sarın ve ruloları 8-10 cm uzunluğunda kesin.

Bir tencerede sıvı yağ ve suyu kaynatın.

Samsadesleri kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Kızaran samsadesleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını alın.

Samsadesleri sıcak olarak servis edin.

En Leziz Samsades Tatlısını Yapabilmek İçin Püf Noktalar

Aşağıda Samsades tatlısını yaparken dikkat etmeniz gerekn püf noktaları hazırladık. Eğer bu püf noktalara dikkat ederseniz tatlınız harika bir şekilde hazır olacaktır.

Samsadesleri kızartmadan önce oda sıcaklığında dinlendirmeniz, iç malzemenin daha iyi yayılmasını sağlayacaktır.

Samsadesleri kızartırken çok fazla kızartmamaya dikkat edin, aksi takdirde kuruyabilir.

Samsadesleri servis ederken üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.



Samsades Tatlısının Farklı Versiyonları

Samsades tatlısının farklı versiyonları da mevcuttur. Bu versiyonları ve yapılışları ise şöyle açıklayabiliriz. Örneğin, ıspanaklı Samsades tatlısı yapmak için:

1 bağ ıspanağı yıkayıp ince ince doğrayın.

Ispanakları bir tavada sıvı yağda kavurun.

Kavrulan ıspanakları soğumaya bırakın.

Soğuyan ıspanakları cevizli harçla birlikte yufkaların arasına yayın.

Peynirli Samsades tatlısı yapmak için ise:

200 gram beyaz peyniri rendeleyin.

Rendelenmiş peyniri cevizli harçla birlikte yufkaların arasına yayın.

Şimdi ise yaptığınız bu harika tatlıyı servis etme işi kaldı. Dilediğini şekilde servis ederek misafirlerinizin olumlu yorumlarını alabilirsiniz. Afiyet, bal, şeker olsun!