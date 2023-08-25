Sarımsağı 1 yıl boyunca saklama yöntemi! Küflenme ve filizlenmesi duruyor. Taze kalıyor

Sarımsak, yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, saklama yöntemleri konusunda birçok kişi yanılgıya düşebilir. Sarımsak, doğru şekilde saklanmadığında kolayca küflenir ve filizlenir. Bu durum, hem lezzetini hem de sağlıklı özelliklerini kaybetmesine sebep olabilir. Bu içeriğimizde, sarımsağı 1 yıl boyunca taze tutacak saklama yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz.

1. Kuru ve Serin Bir Yerde Saklayın



Sarımsağı, nemli ve sıcak ortamlardan uzak tutmak en önemli kuraldır. Bu nedenle, sarımsakları kuru ve serin bir yerde saklamalısınız. Örneğin, kiler veya bodrum gibi yerler idealdir. Ayrıca, sarımsakları kağıt veya file torbalara koyarak saklamak da faydalı olacaktır.

2. Fırında Kurutun



Sarımsakları fırında kurutarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için, sarımsakları soyup ince dilimler halinde kesin. Ardından, fırın tepsisine yayarak 80-90 derece sıcaklıkta yaklaşık 2 saat boyunca kurutun. Kuruduktan sonra cam kavanozlarda saklayabilirsiniz.

3. Yağ İçinde Saklayın



Sarımsakları yağ içinde saklamak da küflenme ve filizlenmeyi önleyen etkili bir yöntemdir. Bunun için, sarımsakları soyup dilimleyin ve cam kavanozlara yerleştirin. Üzerini zeytinyağı ile kaplayın ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Buzdolabında saklayabilirsiniz.

4. Tuz İle Saklayın



Sarımsakları tuz ile saklamak da taze kalmasını sağlayan bir yöntemdir. Bunun için, sarımsakları soyup dilimleyin ve cam kavanozlara yerleştirin. Üzerine bir miktar tuz serpin ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Buzdolabında saklayabilirsiniz.

5. Dondurun



Sarımsakları dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için, sarımsakları soyup doğrayın veya ezin. Daha sonra, buz kalıplarına veya poşetlere yerleştirin ve dondurun. İhtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

TURŞU YAPIN

Malzemeler

8 baş sarımsak

1 çay bardağı sirke (elma veya üzüm)

Yarım çay kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Su (aldığı kadar)

Nasıl Yapılır



İlk olarak sarımsakların tepesini kesin fakat kabuklarını soymayın.

Bir kabın içerisine su doldurun ve sarımsakları içerisine yerleştirin.

Sarımsakları suyun içerisinde 1 gece bekletin. Bu esnada kaptaki suyu 2 kez değiştirin.

Sarımsakları yarım litrelik kavanozlara boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin.

Başta bir kaba 2 su bardağı su, limon tuzu, kaya tuzu ve sirkeyi ekleyin.

Tuzlar ekleyene kadar karıştırın. Tüm tuzlar eridiğinde karışımı sarımsakların olduğu kavanoza dökün.

Kavanozun kapağını hava geçirmeyecek şekilde sıkıca kapatın.

Kavanozu karanlık ve serin bir ortamda yaklaşık 15-20 gün kadar muhafaza edin.

Bu sürenin sonunda sarımsak turşunuz hazır olacaktır. Afiyet olsun.

Kaynak: lezzet.com.tr, ulusal.com.tr, Fotoğraflar: youtube.com