Şehriye Çorbasının Yanında Ne Yenir? Şehriye Çorbası Menüsüne Hangi Ana Yemekler Eklenir?
Şehriye çorbası, hem pratik oluşuyla hem de lezzetli oluşuyla Türk mutfağının vazgeçilmez çorbaları arasında yer alır. Peki şehriye çorbasının yanında ne yenir? İşte şehriye çorbasının yanında yapabileceğiniz meze ve ana yemekler...
Şehriye çorbasının yanına birçok yemek yapabilirsiniz ancak çorbayı ana yemek olarak yiyecekseniz yanına pirinç pilavı ya da makarna seçebilirsiniz. Makarnanın yanına sarımsaklı yoğurtta yakışacaktır.
Şehriye çorbasının yanında cacık, ezme ya da yoğurtlu mezeler de hazırlayabilirsiniz. Yoğurtlu mezeler, şehriye çorbasının yoğun ve kremamsı lezzetini dengeleyerek farklı bir tat bütünlüğü oluşturacaktır. Aynı zamanda zeytinyağlı yaprak sarma, mercimek köftesi ve acılı ezme de yenebilir.
Bunların yanı sıra şehriye çorbasının yanında yeşilliklerle hazırladığınız salatınız da yiyebilirsiniz.
Genel olarak şehriye çorbasının yanında; pilav, makarna, tavuk, et ya da balık gibi nişastalı ana yemekler, yoğurtlu mezeler, zeytinyağlı yaprak sarma ve salata gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Bu ürünlerle şehriye çorbanızı daha lezzetli yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!