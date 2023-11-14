Şehriye Çorbasının Yanında Ne Yenir? Şehriye Çorbası Menüsüne Hangi Ana Yemekler Eklenir?

Genel olarak şehriye çorbasının yanında; pilav, makarna, tavuk, et ya da balık gibi nişastalı ana yemekler, yoğurtlu mezeler, zeytinyağlı yaprak sarma ve salata gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Bu ürünlerle şehriye çorbanızı daha lezzetli yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!