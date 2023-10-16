Son dönemde MasterChef programıyla popüler hale gelen şerbetli pide tarifi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu lezzetli pide, Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almış özel bir lezzet olarak kabul ediliyor. Biz de sizler için şerbetli pide tarifini adım adım anlatacağız. Şerbetli pide, iç malzemesi ve üzerine dökülen şerbetle farklı bir tat deneyimi sunuyor.

Şerbetli Pide Tarifi Nasıl Yapılır?

Şerbetli pide, normal pidelerden farklı bir tat aromasıyla öne çıkar ve aslen yöresel bir lezzettir. Aksaray yöresine özgü olan bu pide, Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından tescillenmiştir ve "coğrafi işaretli" geleneksel ürünler arasında yer almaktadır. Şerbetli pide, Aksaray mutfağında özellikle kahvaltılarda tercih edilen bir lezzettir.

Adım Adım Yapılışı

Malzemeler:

Hamur için:1,5 su bardağı ılık su

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

Alabildiği kadar un

İç harcı için:1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı tuzsuz lor peyniri

1 su bardağı küflü peynir

Üzeri için:2 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için:2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı limon suyu Şimdiden afiyet olsun!

Yapılışı:

İlk olarak hamur için un, şeker ve suyu karıştırın. Üzerine yaş maya ve tuzu ekleyerek ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 1 saat dinlendirin.

Hamur dinlenirken, şerbeti hazırlamak için tencereye su ve şekeri alın. Şerbet kaynamaya başladığında limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın. Şerbeti soğumaya bırakın.

Dinlenen hamuru parçalara ayırın. Her bir parçayı merdane ile oval bir şekilde açın ve boyunu uzatın.

Hamurun içine peynir karışımını doldurun ve peynirler görünmeyecek şekilde hamurun iki tarafını ortaya doğru kapatın.

Hazırladığınız pideleri yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız pidenin üzerine tereyağı sürün ve enlemesine dilimleyin.

Son olarak soğuyan şerbeti pidelerin üzerine gezdirin ve şerbetli pidelerinizi servis edin. Afiyet olsun!

Şerbetli pide tarifi, özellikle bu özgün lezzeti denemek isteyenler için harika bir seçenektir. Şimdi evinizde kolayca hazırlayabilir ve lezzetini doyasıya yaşayabilirsiniz.