Sıfır yağ çeken 10 dakikada pişi tarifi! Şekeri ilave etmeyi unutmayın
Sabah kahvaltılarının en muhteşem lezzetlerinden biri olan pişi tarifindeki gizemi sizler için çözdük. Bulut gibi kabaran bu bulut tarifinde şekeri unutmayın. İşte sıfır yağ çeken 10 dakikada pişi tarifi
Miss gibi kokusuyla sizi kendisine bağlayan yağ çekmeyen pişinin 10 dakikalık tarifini sizler için araştırdık. Adeta sıfır yağ çeken bu pişi tarifi Anadolu mutfaklarında gizemini koruyor. Bulut gibi kabaran ve yumuşacık olan pişi tarifi için en püf noktası keşfettik. Ustaların bile hayran kalacağı pişi tarifine gelin beraber göz atalım.
YAĞ ÇEKMEYEN PİŞİ TARİFİ
MALZEMELER
1 su bardağı ılık su
Yarım yemek kaşığı toz şeker
Yarım paket kuru maya
1 yemek kaşığı maden suyu
3 su bardağı un
Bir çay kaşığı kadar tuz
Bir tatlı kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Bir kaseye unu koyun.
Üzerine tuzu şekeri mayayı ilave edin.
Karıştırıp içine maden suyunu dökün akabinde ara ara diğer suyu koyarak karıştırın.
Hamur kıvamı hafif cıvık kalmalı.
Parçalara ayırmak için elinizi sık sık unlayın.
Akabinde bir tencerede sıvı yağı ısıtın.
Parça parça kesip yuvarlatıp ortasını delip yağa atın.
Yağ çeken bir kağıdı tepsiye dizin.
Üzerine koyun.
Reçel, peynir, zeytinle tüketmeye hazır!
Afiyet şifa olsun...