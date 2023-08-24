Sıfır yağ çeken 10 dakikada pişi tarifi! Şekeri ilave etmeyi unutmayın

Sabah kahvaltılarının en muhteşem lezzetlerinden biri olan pişi tarifindeki gizemi sizler için çözdük. Bulut gibi kabaran bu bulut tarifinde şekeri unutmayın. İşte sıfır yağ çeken 10 dakikada pişi tarifi

Sıfır yağ çeken 10 dakikada pişi tarifi! Şekeri ilave etmeyi unutmayın
Sıfır yağ çeken 10 dakikada pişi tarifi! Şekeri ilave etmeyi unutmayın
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Miss gibi kokusuyla sizi kendisine bağlayan yağ çekmeyen pişinin 10 dakikalık tarifini sizler için araştırdık. Adeta sıfır yağ çeken bu pişi tarifi Anadolu mutfaklarında gizemini koruyor. Bulut gibi kabaran ve yumuşacık olan pişi tarifi için en püf noktası keşfettik. Ustaların bile hayran kalacağı pişi tarifine gelin beraber göz atalım. 

Pişi nasıl yapılır

YAĞ ÇEKMEYEN PİŞİ TARİFİ 

MALZEMELER

1 su bardağı ılık su 

Yarım yemek kaşığı toz şeker 

Yarım paket kuru maya 

1 yemek kaşığı maden suyu 

3 su bardağı un 

Bir çay kaşığı kadar tuz 

Bir tatlı kaşığı toz şeker

yağ çekmeyen pişi tarifi

YAPILIŞI

Bir kaseye unu koyun. 

Üzerine tuzu şekeri mayayı ilave edin. 

Karıştırıp içine maden suyunu dökün akabinde ara ara diğer suyu koyarak karıştırın. 

Hamur kıvamı hafif cıvık kalmalı.

Parçalara ayırmak için elinizi sık sık unlayın. 

Akabinde bir tencerede sıvı yağı ısıtın. 

Parça parça kesip yuvarlatıp ortasını delip yağa atın. 

Yağ çeken bir kağıdı tepsiye dizin. 

Üzerine koyun. 

Reçel, peynir, zeytinle tüketmeye hazır!

Afiyet şifa olsun...

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