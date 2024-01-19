Sinemada yapılan gerçek patlamış mısır tarifi! Aslında hep yanlış yapmışız

Evde lezzetli sinema salonu mısır patlaması yapmak oldukça basittir. Hemen hemen herkesin tercih ettiği yerken ise tadına doyum olmayan sinema salonundaki patlamış mısırların iki çeşidi var. İlki klasik olan ikincisi ise yıllardır saklanan lezzettir.

SİNEMA SALONLARINDAKİ PATLAMIŞ MISIR TARİFİ

1/2 su bardağı mısır taneleri

2 yemek kaşığı sıvı yağ (mısır yağı veya ayçiçek yağı tercih edilebilir)

Tuz (isteğe bağlı)

Yapılışı

Mısır tanelerini önceden hazırlayın. İsterseniz tuz eklemeyi unutmayın. Kalın tabanlı bir tencereyi orta ateşte ısıtın. Sıvı yağı ekleyin ve iyice ısıtın. Isınan yağa mısır tanelerini ekleyin. Eğer tencereniz büyükse, bir kat mısır ekleyin, tencereyi kapatın ve patlamasını bekleyin. Mısır patlamaya başladığında tencerenin kapağını hafifçe aralayarak buharı çıkartın. Patlama hızı azaldığında kapağı tamamen açabilirsiniz. Tuz eklemek istiyorsanız, mısırların hala sıcakken tuzunu ekleyin ve karıştırın. Tuz ekledikten sonra birkaç kez karıştırarak tuzun tüm mısırlara yayılmasını sağlayın. Ardından lezzetli mısır patlaması hazır! Tencereyi kapattıktan sonra patlamayı beklerken dikkatli olun; sıcak buhar çıkabilir. Sıvı yağ seçiminde mısır yağı veya ay çiçek yağı kullanmak, daha iyi bir lezzet elde etmenize yardımcı olabilir.

İkinci tarif

Malzemeler

1/2 su bardağı mısır taneleri

2 yemek kaşığı sıvı yağ (mısır yağı veya ay çiçek yağı)

1 çay kaşığı toz biber (isteğe bağlı, istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz)

1 çay kaşığı toz kimyon

1/2 çay kaşığı toz sarımsak

Tuz (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Yapılışı

Mısır tanelerini önceden hazırlayın. İsterseniz tuz eklemeyi unutmayın. Toz biber, toz kimyon ve toz sarımsağı bir kapta karıştırın. Kalın tabanlı bir tencereyi orta ateşte ısıtın. Sıvı yağı ekleyin ve iyice ısıtın. Isınan yağa mısır tanelerini ekleyin. Eğer tencereniz büyükse, bir kat mısır ekleyin, tencereyi kapatın ve patlamasını bekleyin. Mısır patlamaya başladığında tencerenin kapağını hafifçe aralayarak buharı çıkartın. Ardından baharat karışımını ekleyin ve karıştırın. Tuz eklemek istiyorsanız, mısırların hala sıcakken tuzunu ekleyin ve karıştırın. Tuz ekledikten sonra birkaç kez karıştırarak baharatların tüm mısırlara yayılmasını sağlayın. Ardından baharatlı mısır patlatmanız hazır!