Sivas usulü yaprak sarma! Meğer kalem gibi olması ve içinin iyi pişmesini sağlıyormuş

Türk mutfağı, dünya çapında ünlü lezzetleriyle bilinir. Yaprak sarma da bu lezzetler arasında yer alır. Ancak yaprak sarma yapmak sanıldığı kadar kolay değildir. İşte bu noktada Sivas usulü yaprak sarma devreye girer. Sivas usulü yaprak sarma, kalem gibi olması ve iç harcının iyi pişmesi için özel bir teknik gerektirir. Bu içeriğimizde sizlere Sivas usulü etli yaprak sarma tarifini ve 7 püf noktasını anlatacağız.

Sivas Usulü Etli Yaprak Sarma Tarifi

Malzemeler:

- 1 kg asma yaprağı

- 500 gr. kıyma

- 2 su bardağı pirinç

- 2 adet soğan

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 2 yemek kaşığı biber salçası

- 1 yemek kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı su

Hazırlanışı:

1. Asma yaprakları kaynar suya atın ve 5 dakika kadar haşlayın. Ardından soğuk suya alın ve süzün.

2. Kıymayı derin bir kaseye alın. İnce doğranmış soğanları, pirinci, salçaları, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

3. Haşlanmış asma yapraklarını tezgaha serin. Her bir yaprağın sap kısmını kesin.

4. Hazırladığınız iç harçtan bir yemek kaşığı alın ve yaprağın ortasına yerleştirin.

5. Yaprağın sağ ve sol kenarlarını içe doğru katlayın. Sonra da alt kısmını yukarı doğru katlayarak rulo şeklinde sarın.

6. Sarma işlemine devam ederken, tencereye dizin.

7. Sarmaların üzerine sıvı yağ ve suyu dökün.

8. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 45 dakika pişirin.

Püf Noktaları

1. Asma yapraklarını haşlamadan önce iyice yıkayın.

2. İç harcı hazırlarken, pirinci mutlaka yıkayın.

3. İç harcı hazırlarken, soğanları ince doğrayın.

4. İç harcı hazırlarken, malzemeleri iyice karıştırın.

5. Sarma işlemi sırasında, yaprakları çok sıkı sararsanız iç harç pişmeyebilir.

6. Sarma işlemi sırasında, yaprakların kenarlarını içe doğru katlamayı ihmal etmeyin.

7. Tencereye dizdiğiniz sarmaların üzerine sıvı yağ ve suyu dökerek, pişirme işlemini tamamlayın.

Kaynak: Ulusal.com.tr – Fotoğraflar: Youtube.com

Klasik yaprak sarmasının tarifini arayanlar ise tarif şu şekildedir;

İç harcı için





· 2 su bardağı Pirinç

· 2 adet kuru soğan

· 1 çay bardağı zeytinyağı

· Yarım yemek kaşığı domates salçası

· Yarım yemek kaşığı biber salçası

· Yarım kilo yaprak

· 2 yemek kaşığı nane

· 1 tatlı kaşığı limon tuzu

· Tuz

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Üzeri için

· Sıcak su

· Tuz

· 1 limon suyu

· Yarım çay bardağı zeytinyağı

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Zeytinyağlı Yaprak Sarma Tarifi Hazırlanışı

Not Salamura yaprak kullanacaksanız, yaprakların tuzunu almak için birkaç saat yaprakları suda beklemelisiniz.

İç harcını hazırlamak için, derin geniş bir tava içerisine zeytinyağı ve küçük doğranmış soğanlar koyup, kavurun. Kavrulan soğanların üzerine, salça ilave edip, kavurduktan sonra, yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçleri ilave edip kavurun.

Son olarak, nane, tuz, limon tuzu ve su ilave edip 1-2 dakika karıştırın. Sarmanın yapılacağı tencerenin altına, bir sıra yaprak serin. Asma yapraklarını tek tek, düz bir zemin üzerine serin.

Üzerlerine iç harcından koyup, ince olacak şekilde yayın ve kalem inceliğinde sarıp, tencereye dizin.

Bütün yaprakları ve iç malzemesini, aynı şekilde sarın. Tencere içerisine, hafif sarmaların üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave edip, tuzu ekleyin. Tencerenin kapağı kapatarak kaynamaya bırakın ve kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 1 saat kadar pişirin. Zeytinyağlı yaprak sarma piştikten sonra, üzerine zeytinyağı ve limon suyu ilave edip, ocaktan alın.

Hazırlanan yaprak sarmayı, ılık veya soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun.