Soğuklarda Aranan Tatlı! Sütlü İrmik Tatlısı Tarifi! Sütlü İrmik Helvası Nasıl Yapılır?

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan Sütlü İrmik Helvası, pratik hazırlık süresi ve lezzetli yapısıyla sofraları süslüyor. 4-6 kişilik bu tarif, sadece 5 dakika hazırlık ve 30 dakika pişirme süresiyle ev şeflerine kolaylık sağlıyor.

Sütlü İrmik Tatlısı Tarifi! Sütlü İrmik Helvası Nasıl Yapılır?

Sütlü İrmik Helvası, kolay hazırlanışı ve lezzetiyle sofralarınıza şıklık katacak bir tarif. Bu nefis tatlıyı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit: 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı içinde fındık bulunan ceviz, 2 su bardağı süt ve 75 gram tercihinize göre margarin veya tereyağı.

Sütlü İrmik Helvası için gerekli malzemeler şunlardır:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

1 su bardağı fındık

2 su bardağı süt

75 gram margarin veya tereyağı

İlk adım olarak, sütü ocağa alıp kaynatmaya bırakın. Ardından, bir tavada yağı ve irmiği kavurun ve bu harika karışımın kokusu evinize yayılana kadar sürekli karıştırarak pişirin. İrmiğin rengi döndükten sonra içine fındığı ekleyin ve biraz daha karıştırın.

Şekerinizi ilave ettikten sonra sütü kaynatıp helva karışımının üzerine dökün ve ocaktan alıp demlenmeye bırakın. Bu sırada helva, sütü içine çekerek muazzam bir kıvam kazanacak. Son dokunuş olarak, bu enfes Sütlü İrmik Helvası'nı dondurma eşliğinde servis edebilirsiniz.

Bu basit tarif, deneyenlerin beğenisini kazanmış ve birçok kişi tarafından denenen ve fotoğraflanan bir tatlı. Siz de bu lezzeti evinizde kolayca hazırlayabilir ve misafirlerinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı bu nefis ve hafif tatlıyla mutlu edebilirsiniz! Şimdiden afiyet olsun!