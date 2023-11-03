Elma ve tarçının nefis uyumunu tatmak isteyenler için harika bir tarifimiz var: Elmalı Rulo Kek! Bu tatlı lezzet, çay saatlerinizin veya özel günlerinizin yıldızı olmaya aday. Elmalı rulo kek, diğer geleneksel kek tariflerinden ayrılan bir özelliğe sahiptir; içinde elma harcı bulunur ve bu harika lezzet rulo şeklinde sunulur. Hem pratik yapımı hem de kısa pişirme süresi ile, hem kutlama sofralarında hem de günlük çay saatlerinde tercih edebileceğiniz bir tarif.

Sonbahara Yakışır Elmalı Rulo Kek Tarifi!

Elmalı rulo kek, meyve harçları ile farklı tatlar denemeniz için de bir fırsat sunar. Vişne reçeli ile hazırlanan bir alternatif denemek isteyebilirsiniz.

Elmalı Rulo Kek Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

Elma Harcı İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

6 adet rendelenmiş elma (kabukları soyulmuş)

1/2 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Elmalı rulo kek tarifini hazırlamaya başlamadan önce fırınınızı 170 dereceye ısıtın. Daha sonra aşağıdaki adımları takip ederek enfes bir rulo kek elde edebilirsiniz:

Elma Harcı İçin:

Tereyağını bir tavada eritin.

Rendelenmiş elmaları, toz şekeri ve tarçını ekleyerek elmalar yumuşayana kadar pişirin.

Pişmiş harcı fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek yayın.

Keki İçin:

Yumurta ve toz şekeri bir kasede çırpın, şeker eriyip açık bir renk alana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyin ve karıştırın.

Un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin, pürüzsüz bir kek hamuru elde edene kadar karıştırın.

Süt ve sıvı yağı ekleyin ve karıştırın. Un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin, pürüzsüz bir kek hamuru elde edene kadar karıştırın. Elma harcını yaydığınız tepsiye kek hamurunu dökün.

Keki elma harcını kapatacak şekilde güzelce yayın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin.

Pişen keki, ayrı bir pişirme kağıdına ters çevirin, yani elmalı harç üstte olacak şekilde.

Kek hala sıcayken rulo haline getirin ve pişirme kağıdı ile sararak oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuyan rulo kekten üzerine pudra şekeri serpip dilimleyin.

Elmalı Rulo Kek, çay saatlerinizde, özel günlerinizde veya herhangi bir tatlı kaçamağınızda enfes bir tercih olacak. Üzerine pudra şekeri serpip servis ederek bu nefis lezzeti sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Elmalı Rulo Kek, hem görünümüyle hem de tadıyla herkesin beğenisini kazanacak!