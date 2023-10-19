Süt Mısırından Bambaşka Bir Lezzet! Süt Mısırı Birde Böyle Deneyin!
Sıradan mısır tariflerinin aksine bambaşka tadıyla yeni favoriniz olacak fırında mısır tarifi! Mısır sezonu bitmeden mutlaka denemeniz gereken bir tarif! Fırında süt mısır tarifinin tüm detayları yazımızda!
Mısır her haliyle sevilen ve tüketilen bir besin kaynağıdır. Yazın vazgeçilmez yiyeceği mısır; haşlanmış ve közde tüketilmesinin yanı sıra salatalarda ve çeşitli yemeklerin içinde de kullanılan bir besindir. Sizde mısırın her halini sevenlerdenseniz vereceğimiz bu tarifi mutlaka deneyin. Fırında süt mısır tarifi tüm detaylarıyla birlikte yazımızda.
Fırında Süt Mısır Tarifi
Malzemeler;
2 adet süt mısır
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Çay kaşığının ucuyla sarımsak tozu
Çay kaşığının ucuyla kırmızı toz biber
Çay kaşığının ucuyla tuz
Çay kaşığının uzuyla kajun
Yapılışı;
Mısırlarınızı dört parçaya bölün.
Sos için bir kâseye zeytinyağı, sarımsak tozu, kırmızı toz biber, tuz ve kajunu alın.
İyice karıştırdığınız sosunuzu mısırlarınıza fırça yardımıyla yedirin.
Borcamınıza yağlı kağıdınızı serin ve mısırları yerleştirin.
200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Fırında mısırınız hazır, afiyetle yiyebilirsiniz.