Süt Mısırından Bambaşka Bir Lezzet! Süt Mısırı Birde Böyle Deneyin!

Sıradan mısır tariflerinin aksine bambaşka tadıyla yeni favoriniz olacak fırında mısır tarifi! Mısır sezonu bitmeden mutlaka denemeniz gereken bir tarif! Fırında süt mısır tarifinin tüm detayları yazımızda!

Süt Mısırından Bambaşka Bir Lezzet! Süt Mısırı Birde Böyle Deneyin!
Süt Mısırı Birde Böyle Deneyin!
Editör: Selime Albayrak
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Mısır her haliyle sevilen ve tüketilen bir besin kaynağıdır. Yazın vazgeçilmez yiyeceği mısır; haşlanmış ve közde tüketilmesinin yanı sıra salatalarda ve çeşitli yemeklerin içinde de kullanılan bir besindir. Sizde mısırın her halini sevenlerdenseniz vereceğimiz bu tarifi mutlaka deneyin. Fırında süt mısır tarifi tüm detaylarıyla birlikte yazımızda.

Fırında Süt Mısır Tarifi

Fırında Süt Mısır Tarifi

Malzemeler;

2 adet süt mısır

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Çay kaşığının ucuyla sarımsak tozu

Çay kaşığının ucuyla kırmızı toz biber

Çay kaşığının ucuyla tuz

Çay kaşığının uzuyla kajun

Yapılışı;

Mısırlarınızı dört parçaya bölün.

Sos için bir kâseye zeytinyağı, sarımsak tozu, kırmızı toz biber, tuz ve kajunu alın.

İyice karıştırdığınız sosunuzu mısırlarınıza fırça yardımıyla yedirin.

Borcamınıza yağlı kağıdınızı serin ve mısırları yerleştirin.

200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırında mısırınız hazır, afiyetle yiyebilirsiniz.

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