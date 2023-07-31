Suyla haşlayarak meğer hata yapıyormuşuz: İşte İtalyan şeften makarnanın orijinal tarifi

Makarna, dünya genelinde oldukça yaygın olarak tüketilen bir gıda maddesidir. Türkiye'de de sıklıkla tüketilen makarna, genellikle un, su ve yumurta gibi malzemelerin karıştırılmasıyla hazırlanır.

Makarna, sağlıklı bir beslenme planının bir parçası olabilir. İçeriğinde bulunan karbonhidratlar, vücudun enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Aynı zamanda, makarna lif açısından da zengin bir gıdadır ve sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunabilir.

Makarna çeşitleri oldukça fazladır. Spagetti, fettuccine, penne, rigatoni gibi çeşitler en yaygın olanlarıdır. Bu çeşitlerin her biri farklı şekil ve boyutlarda olabilir ve farklı soslarla birlikte servis edilebilir.

TÜM BİLDİĞİNİZ TARİFLERİ UNUTACAKSINIZ

TGRThaber.com.tr'deki içeriğe göre; Belki de dünya da bilinen en eski besinlerden biri olan makarnayı, en iyi yapanların İtalyan aşçılar olduğu biliniyor. Peki, her evde kolaylıkla yapılan bu kolay yemeği neden İtalyanlardan daha iyi yapan yok? İşin sırrı küçük detaylarda saklı… Makarna ve hamur işi ustası İtalyan şef Michele, orijinal makarna tarifini verirken suyla değil sütle haşlanması gerektiğini bildiriyor. Ünlü şef, bu yöntem sayesinde suda haşlanan makarnaya göre sütle haşlanan makarnanın 4 kat daha lezzetli olduğunu, ayrıca makarnanın daha yumuşak ve tane tane olduğunu aktarıyor. İşte İtalyan şef Michele'den makarnanın orijinal tarifi…

ORİJİNAL SÜTLÜ MAKARNA TARİFİ



1 paket istenilen model makarna,

3 su bardağı süt,

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz ve karabiber.

Ön pişirme için; 2 bardak su, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz.

YAPILIŞI



Su, zeytinyağı ve tuzu bir tencerenin içerisine alın ve kaynatın. Kaynayan suya makarnaları ekleyin ve 7 dakika kadar haşlayın. Süzgeçle süzdüğünüz makarnayı bir kenara alın. Tencerenin içine süt, tereyağı ve kaşar peynirini ekleyin, sonra makarnaları ekleyin. Makarna sütü güzelce çekene kadar karıştırarak pişirin. Sütü tamamen çektiğinde makarnanız hazır demektir. Ardından tuz ve karabiber ilave edin ve ocaktan alın. Sıcak sıcak servis edin. Üzerine maydanoz, taze kekik ya da fesleğen ilave ederek de servis edebilirsiniz.

MAKARNANIN TARİHİ



Makarna geleneksel İtalyan mutfağının temel besini ve ulusal yemeğidir. İlk olarak 1154 yılında İtalya’nın Sicilya Adası’nda ortaya çıktı. Makarnanın bir çeşidi olan itriya, 800’lü yıllarda Sicilya ve Cezayir’de hüküm süren Ağlebîler tarafından Sicilya adasına taşınmıştır.

Derleme: Ulusal.com.tr