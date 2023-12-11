Tadı Damağınızda Kalacak! 😋 Tam Ölçülü Leziz Islak Kek Tarifi

İster çayın yanında ister kahvenin yanında yiyin... Kokusu ayrı güzel tadı ayrı güzel leziz bir ıslak kek tarifi ile geldik. Notlarınızı iyi alın, herkes tarifini soracak.

Malzemeler;

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kakao (25g)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un (elenmiş)

Üst Sosu İçin;

1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışım kek hamuru hazırlanırken ayrılacak)

1,5 su bardağı süt

Üzeri İçin;

Ceviz, antep fıstığı ya da hindistan cevizi kullanabilirsiniz.

Islak Kek Yapılışı;

Öncelikle yumurta ve şeker iyice karıştırılır. Ardından karışımın içine süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır. Keki ıslatmak için yaptığımız karışımdan bir bardak ayırın. Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamurunu hazırlayın. Yağlanmış tepsiye ya da borcama dökülen kekin hamurunu, önceden ısıtılan 170 derecede fırına atın ve yaklaşık 35 dakika pişirmeye bırakın. Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışımı uygun bir tavaya alarak üzerine süt ilave edin ve ocakta 5 dakika kaynatın. Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yani 10 dk kadar sonra dilimlemeye başlayın, üzerine yavaş yavaş ılıyan sos her yerine gelecek şekilde dökün. Üzerine iri parçalanan ceviz serpin. Kekin sosu güzelce çekmesi için 2-3 saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...