Tam Kalsiyum Deposu Kemik Güçlendiren Kek! Sertleşmiş Tahini Sakın Atmayın

Kemik sağlığını güçlendiren kalsiyum minerali bakımından zengin olan tahini kahvaltılarda beş çaylarına taşıyın! Muazzam lezzetinin yanı sıra faydalı olan tahinli kek için şimdi tam zamanı! İşte kemik güçlendiren tahinli kek tarifi

Tam Kalsiyum Deposu Kemik Güçlendiren Kek! Sertleşmiş Tahini Sakın Atmayın
Tam Kalsiyum Deposu Kemik Güçlendiren Kek! Sertleşmiş Tahini Sakın Atmayın
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Uzmanların sürekli tüketilmesinden yana olduğu tahin susamdan yapılan bir kalsiyum deposudur. Ramazan aylarında uzun üre tok kalmak için tüketilen tahin aslında her zaman vücudun ihtiyacını karşılayan minerallere sahip olduğundan tüketilmeli. Tahinli kek, nefis bir lezzet ve sağlıklı bir alternatif sunan bir tariftir. İşte tahinli kek yapmak için kullanabileceğiniz basit bir tarif:

Tam Kalsiyum Deposu Kemik Güçlendiren Kek! Sertleşmiş Tahini Sakın Atmayın

Malzemeler:

1 su bardağı tahin
1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya şeker veya bir çay kaşığı vanilya özütü
Bir tutam tuz

Yapılışı:

Fırını 180 dereceye ısıtın. Kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Bir karıştırma kabında, tahini, sütü ve şekeri iyice karıştırın.

Yumurtaları ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ayrı bir kasede unu, kabartma tozunu ve tuzu karıştırın.

Kuru karışımı tahinli karışıma yavaşça ekleyin ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Vanilini ekleyin ve karıştırın.

Hazırlanan kek hamurunu yağlanmış veya yağlı kağıtla kaplanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 35-40 dakika veya kürdan temiz çıkana kadar pişirin.

Kek piştikten sonra fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.

Soğuyan tahinli keki dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpebilir veya isteğinize göre süsleme yapabilirsiniz. Bu tahinli kek tarifi, tahinin kendine has lezzetini ve kekin yumuşak dokusunu birleştirerek harika bir tat sunar.

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# tahinli kek
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