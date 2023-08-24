Tane Tane pişen pilavın sırrıymış! Aşçılar kimseyle paylaşmamış ve anlatmamıştı

Herkesin bildiği gibi, bir pilavın lezzeti ve dokusu, doğru pişirme yöntemiyle elde edilir. Bu nedenle, aşçıların pilav pişirme teknikleri, yıllar boyunca sır gibi saklanmıştır.

Tane tane pişen pilavın sırrı da tam olarak burada yatmaktadır. Peki, nedir bu sır? Aşçılar neden kimseyle paylaşmamış ve anlatmamıştı?

Aslında, tane tane pişen pilavın sırrı, pilavın yapımında kullanılan pirinçtir. Kaliteli bir pirinç, pilavın lezzeti ve dokusu için oldukça önemlidir. Ancak, tane tane pişen pilavın sırrı sadece kaliteli pirince dayanmaz.

Ulusal.com.tr'de aktarılanlara göre; Aşçıların yıllar boyunca geliştirdiği tekniklerden biri de pirincin yıkanmasıdır. Pirinç, birkaç kez yıkandıktan sonra suyunun süzülmesi gerekmektedir. Bu sayede, pirincin üzerindeki nişastanın azalması ve pilavın tane tane olması sağlanır.

Bunun yanı sıra, pilavın pişirilme süreci de oldukça önemlidir. Pilavın su oranı doğru ayarlanmalı ve kısık ateşte pişirilmelidir. Ayrıca, pilavın kapağı açılmadan önce dinlenmesi de tane tane olmasını sağlayan bir diğer faktördür.

Tane tane pişen pilavın sırrını öğrenmek isteyenler için birkaç ipucu daha verelim. Pilav yaparken kullanacağınız suyun kalitesi de oldukça önemlidir. İyi bir su, pilavın lezzetini artırır. Ayrıca, pilava ekleyeceğiniz tuz miktarını da doğru ayarlamalısınız.

TANE TANE PİLAV TARİFİ

Pirinç pilavı için malzemeler;

1 su bardağı pirinç

Sıcak su (pirinci ıslatmak için)

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Yarım kahve fincanı şehriye

1 küp şeker

2-3 damla limon

2 su bardağı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı;

Mynet.com sitesinde yer alan tarife göre; 1 su bardağı pirinci bir kabın içerisine alın. Üzerine 2 çay kaşığı tuz gezdirin ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika pirinçleri dinlendirin.

Pilav tencerenize veya tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı alın ve orta ateşte erimesini sağlayın. Yağ eridikten sonra yarım kahve fincanı şehriyeyi ekleyin ve kavurun.

Şehriyelerin rengi döndükten sonra iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyin.

Altı hala orta ateşte yanan tencerenize 1 adet küp şeker ve 2-3 damla limon ekleyin ve karıştırın.

Limon pilavınızın tane tane olmasını sağlarken şeker ise pilavınızın parlak ve lezzetli olmasını sağlar.

Kavrulan pirinçlerinize 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından 2 su bardağı soğuk suyu ekleyin. Pilavınız kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın.

Suyu çeken pilavınızı kenarından kontrol edin, tamamen karıştırmayın. Altını kapattığınız pilavın üzerine havlu kağıt koyarak kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.