Tantuni ustalarına bile kıskandıran Kore usulü tarif! Ağzınızın suyunu akıttıracak

Mersin ve Adana yöresinde yaygın olarak yapılan tantuni bir sokak lezzetidir. Ancak şimdilerde tantuni yemek bile tam bir masraf haline geldi. Ustaların bile duyunca dükkan kapatacağını söyleyecek kadar abarttığımız bir tarif ile karşınıza çıktı. Korelilerin en sevdiği sosları barındıran bu tantuni tarifini evde gönlünüzce deneyebilirsiniz. Yapımı oldukça basit olan evde tantuni tarifi sayesinde akşam yemeğinde ne yaparım derdinden de kurtulmuş olursunuz. İşte damaklarda iz bırakan o tantuni tarifi:

EVDE TANTUNİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

500 gram tavuk göğsü

Yarım demek maydanoz

Bir baş soğan

Bir çay kaşığı sumak

Yarım limon

Bir adet domates

2 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı soya sosu

Bir çay kaşığı bal

Yarım yemek kaşığı acılı salça

Karabiber, tuz, kimyon

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü ince ince kıyın.

Ardından derin bir tavaya susam yağını boşaltıp ince kestiğiniz tavukları koyun karıştırın.

Üzerine soya sosunu koyup Ocağın altını kısın.

Yarım çay bardağı su ilave edip sırayla bal soya sosu salça ve baharatları da koyun.

20 dakika altı kısık şekilde karıştırın.

Bir tabakta Soğanları ince ince doğrayın. Üzerine sumak tuz dökün.

Maydanozları doğrayıp ilave edin.

Başka bir tabakta ise domatesleri küp küp kesin.

Ocağın altını açıp tantuniye limon sıkın.

Ardından ince ekmeği tantuniye batırın.

Tavadan bir kaşık tavuk karışımı alıp ekmeğe dizin.

Yanında soğan ve domates koyup sarın. Üzerine de limon sıkmayı unutmayın.

Afiyet şifa olsun...