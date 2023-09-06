Tantuni ustalarına bile kıskandıran Kore usulü tarif! Ağzınızın suyunu akıttıracak

Dışarıda para harcamadan evde tantuni keyfi yapanlara ustaları bile kıskandıracak tarif keşfettik. Bu tarifte ne mi var? Korelilerin en çok kullandığı malzemelerden Türk usulü tantuni tarifi! Bu tarife bayılacak ve herkese duyuracaksınız. İşte tantuni ustalarına dükkan kapattıracak tarif

Tantuni ustalarına bile kıskandıran Kore usulü tarif! Ağzınızın suyunu akıttıracak
Tantuni ustalarına dükkan kapattıracak tarif! Dışarıda para harcatmayan lezzet
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Mersin ve Adana yöresinde yaygın olarak yapılan tantuni bir sokak lezzetidir. Ancak şimdilerde tantuni yemek bile tam bir masraf haline geldi. Ustaların bile duyunca dükkan kapatacağını söyleyecek kadar abarttığımız bir tarif ile karşınıza çıktı. Korelilerin en sevdiği sosları barındıran bu tantuni tarifini evde gönlünüzce deneyebilirsiniz. Yapımı oldukça basit olan evde tantuni tarifi sayesinde akşam yemeğinde ne yaparım derdinden de kurtulmuş olursunuz. İşte damaklarda iz bırakan o tantuni tarifi:

Evde tantuni yapma

EVDE TANTUNİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

500 gram tavuk göğsü

Yarım demek maydanoz

Bir baş soğan 

Bir çay kaşığı sumak

Yarım limon

Bir adet domates

2 yemek kaşığı susam yağı 

1 yemek kaşığı soya sosu 

Bir çay kaşığı bal

Yarım yemek kaşığı acılı salça 

Karabiber, tuz, kimyon 

Evde tantuni yapma

YAPILIŞI 

Tavuk göğsünü ince ince kıyın. 

Ardından derin bir tavaya susam yağını boşaltıp ince kestiğiniz tavukları koyun karıştırın. 

Üzerine soya sosunu koyup Ocağın altını kısın. 

Yarım çay bardağı su ilave edip sırayla bal soya sosu salça ve baharatları da koyun. 

20 dakika altı kısık şekilde karıştırın. 

Bir tabakta Soğanları ince ince doğrayın. Üzerine sumak tuz dökün.

Maydanozları doğrayıp ilave edin. 

Başka bir tabakta ise domatesleri küp küp kesin. 

Ocağın altını açıp tantuniye limon sıkın. 

Ardından ince ekmeği tantuniye batırın. 

Tavadan bir kaşık tavuk karışımı alıp ekmeğe dizin. 

Yanında soğan ve domates koyup sarın. Üzerine de limon sıkmayı unutmayın. 

Afiyet şifa olsun...

Burdur'da ne yenir? Burdur'un en sevilen ünlü yemekleri!Burdur'da ne yenir? Burdur'un en sevilen ünlü yemekleri!Gezi
# tantuni # tantuni tarifi # evde tantuni yapma # yemek tarifleri
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Öne Çıkanlar Havadan çekilen görüntülerle İstanbul'da sel durumu gözler önüne serildi - Ulusal Kanal Havadan çekilen görüntülerle İstanbul'da sel durumu gözler önüne serildi - Ulusal Kanal O bankalar kredi kartı dağıtıyor! O bankalar kredi kartı dağıtıyor!