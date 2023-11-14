Türk mutfağının enfes tatlarından biri olan Tavuklu Siron tarifi, özel sosu ve yoğurtlu katmanıyla damakları şenlendiriyor. İster özel davet sofralarında, ister aile yemeklerinde tercih edin, bu tarif sofranıza lezzet katmaya hazır!

Tavuk Siron Nasıl Yapılır? Dillere Destan Tavuk Siron Tarifi

Malzemeler:

4 adet yufka

Tavuk but

2,5 su bardağı tavuk suyu

Sos İçin:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı tavuk suyu

Yoğurtlu Sos İçin:

1,5 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

Yapılışı:

Yufkadan bir tanesini tezgaha alın, rulo şeklinde sıkı olmayacak şekilde sarın ve ikiye kesin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.

Yufkaları 2-3 parmak kalınlığında kesin ve uygun bir tepsiye veya fırın kabına düzgün bir şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında kızarana kadar pişirin.

Sos için sıvı yağ, domates salçası, karabiber ve tavuk suyunu içeren bir tavada karıştırın.

Fırından çıkardığınız yufkaların üzerine tavuk suyu karışımını gezdirin ve 10 dakika daha fırına verin.

Fırından çıkan yufkaları uygun bir tabağa alın. Üzerine sarımsak eklediğiniz çırpılmış yoğurdu gezdirin. Yoğurdun tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Salçalı sosu da yoğurdun üzerine ekleyin. Haşlayıp didiklediğiniz tavuk butunu ekleyin ve kıyılmış maydanoz serperek tavuklu sironu servis edin. Afiyet olsun!

Bu efsane tavuklu siron tarifi, özellikle yoğurtlu sosunun hafifliği ve tavukla tavuk suyunun doyuruculuğuyla öne çıkıyor. Tarifin püf noktası, yufkaların kıtır kıtır olması ve sosların harmonisiyle lezzet patlaması yaratmasıdır. Özel günlerde misafirlerinizi etkilemek veya günlük sofralarınıza farklılık katmak istiyorsanız, bu tarif tam size göre! Şimdiden afiyet olsun!