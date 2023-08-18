Tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? Tavuk suyu çorbasının püf noktaları, en güzel lokanta çorbası gibi tavuk suyu çorbası tarifi

Hasta olmayı beklemeye gerek yok, sofralarda yeri her zaman olmalı: tavuk suyu çorbası. Lokantalarda içtiğiniz türden, şöyle sıcacık güzel bol vitaminli terbiyeli bir tavuk çorbası için yazdık, tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? püf noktaları, en güzel lokanta çorbası gibi tavuk suyu çorbası tarifi:

Tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? Tavuk suyu çorbasının püf noktaları, en güzel lokanta çorbası gibi tavuk suyu çorbası tarifi
Tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? Tavuk suyu çorbasının püf noktaları, en güzel lokanta çorbası gibi tavuk suyu çorbası tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan terbiyeli tavuk çorbası; gerek ara öğün, gerek tek başına malzemeleri zenginleştirerek bir ana öğün, gerek hasta zamanlarımızda ilaçtan etkili şifa suyu olarak karşımıza çıkıyor. Damaklarınızı şenlendirecek inanılmaz besleyici bir tarifle kolay adımlarla hazırlayacağınız bu çorba, sevdiklerinizin favorisi olmaya aday! 

Tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? Tavuk suyu çorbasının püf noktaları, en güzel lokanta çorbası gibi tavuk suyu çorbası tarifi

 

TAVUK SUYU ÇORBASI NASIL YAPILIR? TAVUK SUYU ÇORBASININ PÜF NOKTALARI, EN GÜZEL LOKANTA ÇORBASI GİBİ TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER:

 

  • 2 litre su 
  • 2 adet defne yaprağı
  • 1 adet kalçalı tavuk but
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı tel şehriye

Terbiyesi İçin:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım limon suyu

Servis İçin:

1 tatlı kaşığı nane veya dereotu (isteğe bağlı)

Tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? Tavuk suyu çorbasının püf noktaları, en güzel lokanta çorbası gibi tavuk suyu çorbası tarifi

Nasıl Yapılır?

  1. Derin bir tencerede kalçalı tavuk butunu, defne yapraklarını, tuzu ve 2 litre suyu bir araya getirerek tavuk butunu haşlayın. Tavuk suyunu tencerede muhafaza edin.
  2. Tavuk haşlanırken, çorbanın terbiyesini hazırlamak için bir kabın içerisinde yoğurdu, unu, yumurta sarısını, tuzu ve limon suyunu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
  3. Tavuğun haşlanma işlemi tamamlandığında, tavuk butunu ve defne yapraklarını alarak tavuğu didikleyin. Tavuğu küçük parçalara ayırın.
  4. Hazırladığınız terbiyeye, tavuk suyundan 1 kep dökerek terbiyenin sıcaklığını dengeleyin.
  5. Terbiye karışımını tümüyle çorba tenceresine ekleyin. Üzerine tel şehriye ve didiklediğiniz tavukları ilave edin.
  6. Çorbayı aralarda karıştırarak kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.
  7. Kıvamına ulaşan terbiyeli tavuk çorbasını sıcak olarak servis edin.

Tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? Tavuk suyu çorbasının püf noktaları, en güzel lokanta çorbası gibi tavuk suyu çorbası tarifi

Servis Önerisi:

Tereyağında acı biber ve nane yakarak çorbanın üzerine ekleyerek tat deneyiminizi zenginleştirebilirsiniz.

Püf Noktaları:

  • Tavuk suyunu terbiye karışımına yavaşça eklerken dikkatli olun ve karıştırmaya asla ara vermeyin, bu sayede çorba kesilmez.
  • Çorbanın lezzetini artırmak için çorba suyuna havuç, soğan, patates gibi kök sebzeler ve baharatlar eklenerek besin değeri de yükseltilip tam bir şifa suyuna çevrilebilir.
  • Kırık pirinç eklemeyi deneyebilirsiniz.
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