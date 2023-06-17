UNESCO tarafından onaylanan lezzet! Evde Gaziantep usulü küşleme nasıl yapılır?

Gaziantep mutfağının en gizemli yemeği olan küşleme UNESCO tarafından tescillendi. Dünyanın en güzel lezzeti kabul edilen küşleme lezzetini çoğu kişi bilmiyor. Peki Gaziantep usulü küşleme evde nasıl yapılır? İşte yanıtı...

UNESCO tarafından onaylanan lezzet! Evde Gaziantep usulü küşleme nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Türkiye'nin çok geniş ve zengin bir mutfak kültürü vardır. Bunlardan birini de Gaziantep sağlıyor. En eski yemeklerin bulunduğu Gaziantep mutfağındaki her iki yemekten biri UNESCO tarafından tescillendi. UNESCO tarafından tescillenen bu yemekler arasında küşleme bulunuyor. Küşleme çoğu kişi tarafından keşfedilmemiş bir lezzettir.

Hayvanın omurgasının altında bulunan saf etten yapılır. Evde kolayca Gaziantep usulü yapacağınız küşleme tarafını sizler için derledik. İşte o lezzet...

GAZİANTEP USULÜ KÜŞLEME NASIL YAPILIR?

Küşleme nasıl pişirilir

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MALZEMELER

500 gram küşleme eti

Karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı üzüm suyu

Yarım su bardağı nar suyu

Bir yemek kaşığı sarımsak yağı

Kimyon 

Küşleme nasıl pişirilir

YAPILIŞI 

Küşleme kuzu ya da dananın omurga kısmında bulunan uzun ettir. 

Küşlemenin iyi bir lezzette olması için üzüm suyu ve nar suyunu karıştırıp içine koyun. 

Bu karışıma sarımsak yağı ve kimyon koyun. 

Küşleme nasıl pişirilir

Bir gün boyunca bekletin ardından kuşbaşı kesin.

Mangalı yaktıktan sonra koz olmuş kuşbaşı olan küşlemeyi mangala koyun. 

Bu özel sos sayesinde et ateşte daha lezzetli pişer. 

Afiyet şifa olsun...

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