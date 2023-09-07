Urfa kebabı nasıl yapılır? Evde kolay ve lezzetli Urfa kebabı yapma tüyoları fırında kokusuz dumansız kebap tarifi

Evde yapılan yemeklerin lezzeti hep bir başka olur. Bu tarif, damaklarınızı mest edecek; aileniz ve misafirlerinizle kebap gecesi yapmak için ideal! Urfa kebabı nasıl yapılır? Evde kolay ve lezzetli Urfa kebabı yapma tüyoları, fırında kokusuz dumansız kebap tarifi:

Urfa kebabı nasıl yapılır? Evde kolay ve lezzetli Urfa kebabı yapma tüyoları fırında kokusuz dumansız kebap tarifi
Urfa kebabı nasıl yapılır? Evde kolay ve lezzetli Urfa kebabı yapma tüyoları
Son Güncelleme:

Türk halkının kebaba düşkünlüğü malum, ancak kebabı dışarıdan söylemek ya da dışarıda yemek bazen cep yakabiliyor. Evde kendiniz de yapabilirsiniz! Bu tarifle hazır kebapları aratmayan bir lezzeti evinizde kolayca yakalayacaksınız. Et tercihi sizin damak zevkinize bağlı; az yağlı dana kıyması kullanabileceğiniz gibi, kuzu veya koyun kıyması da tercih edebilirsiniz. İşte malzemeler ve adımlar:

Urfa kebabı nasıl yapılır? Evde kolay ve lezzetli Urfa kebabı yapma tüyoları

URFA KEBABI NASIL YAPILIR? EVDE KOLAY VE LEZZETLİ URFA KEBABI YAPMA TÜYOLARI FIRINDA KOKUSUZ DUMANSIZ KEBAP TARİFİ

Malzemeler:

1 kilo az yağlı dana kıyma
50 gram çekilmiş kuyruk yağı
1 orta boy soğan rendesi
3 diş sarımsak rendesi
1 tepeleme tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Tuz

Evde yapılan yemeklerin lezzeti bir başka olur. İşte bu tarifle, damaklarınızı mest edecek, aileniz ve misafirleriniz için unutulmaz bir ziyafet sunabileceksiniz.

Yapılışı:

Kebaplık malzemeleri bir kabın içine alın ve iyice yoğurun.

Karışımı streç filmle örtün ve birkaç saat boyunca buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen karışımdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak hafifçe rulo yapın ve kebap şişlerine geçirin.

Eliyle hafifçe sıkarak eti şiş boyunca düzgün bir şekilde yayın.

Evde yapılan yemeklerin lezzeti bir başka olur. İşte bu tarifle, damaklarınızı mest edecek, aileniz ve misafirleriniz için unutulmaz bir ziyafet sunabileceksiniz.

Yağlı kağıt serili bir tepsiye kebapları yerleştirin ve kenarlarına sebzeleri ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika kontrollü bir şekilde pişirin. (Pişirme süresi fırınınıza göre değişebilir.)

Kebabın üst yüzeyi iyice kızardığında, altını üst ederek diğer yüzeyin de kızarmasını sağlayın.

Pişen kebapları pide, közlenmiş sebzeler, ve soğan salatası ile servis edin.

Kuyruk yağının lezzeti artırdığını unutmayın, mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Çörek mantarı nasıl toplanıp temizlenir? Çörek mantarının faydaları nelerdir? Çörek mantar nasıl tüketilir?Çörek mantarı nasıl toplanıp temizlenir? Çörek mantarının faydaları nelerdir? Çörek mantar nasıl tüketilir?Sağlık
# fırında kebap # evde urfa kebabı nasıl yapılır # urfa kebabı tarifi
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği
Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
Öne Çıkanlar "Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'nın Umutlarını Boşa Çıkardı!" - Halil Nebiler'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'nın Umutlarını Boşa Çıkardı!" - Halil Nebiler'den Beşiktaş'tan Arsenal'e Pepe için rest Beşiktaş'tan Arsenal'e Pepe için rest