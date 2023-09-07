Urfa kebabı nasıl yapılır? Evde kolay ve lezzetli Urfa kebabı yapma tüyoları fırında kokusuz dumansız kebap tarifi

Türk halkının kebaba düşkünlüğü malum, ancak kebabı dışarıdan söylemek ya da dışarıda yemek bazen cep yakabiliyor. Evde kendiniz de yapabilirsiniz! Bu tarifle hazır kebapları aratmayan bir lezzeti evinizde kolayca yakalayacaksınız. Et tercihi sizin damak zevkinize bağlı; az yağlı dana kıyması kullanabileceğiniz gibi, kuzu veya koyun kıyması da tercih edebilirsiniz. İşte malzemeler ve adımlar:

URFA KEBABI NASIL YAPILIR? EVDE KOLAY VE LEZZETLİ URFA KEBABI YAPMA TÜYOLARI FIRINDA KOKUSUZ DUMANSIZ KEBAP TARİFİ

Malzemeler:

1 kilo az yağlı dana kıyma

50 gram çekilmiş kuyruk yağı

1 orta boy soğan rendesi

3 diş sarımsak rendesi

1 tepeleme tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Yapılışı:

Kebaplık malzemeleri bir kabın içine alın ve iyice yoğurun.

Karışımı streç filmle örtün ve birkaç saat boyunca buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen karışımdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak hafifçe rulo yapın ve kebap şişlerine geçirin.

Eliyle hafifçe sıkarak eti şiş boyunca düzgün bir şekilde yayın.

Yağlı kağıt serili bir tepsiye kebapları yerleştirin ve kenarlarına sebzeleri ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika kontrollü bir şekilde pişirin. (Pişirme süresi fırınınıza göre değişebilir.)

Kebabın üst yüzeyi iyice kızardığında, altını üst ederek diğer yüzeyin de kızarmasını sağlayın.

Pişen kebapları pide, közlenmiş sebzeler, ve soğan salatası ile servis edin.

Kuyruk yağının lezzeti artırdığını unutmayın, mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyoruz.