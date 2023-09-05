Urfa usulü ara sıcak: ağzı açık tarifi ağzı açık nasıl yapılır?

Güneydoğu mutfağı, zengin çeşitliliği ve lezzetli yemekleriyle ünlüdür. Bu kez size bu mutfağının gizli hazinelerinden biri olan "Ağzı Açık" tarifini tanıtacağımız bir giriş yazısıyla karşınızdayız. Şanlıurfa'nın eşsiz tatlarından biri olan Ağzı Açık tarifi, hem yapımı kolay hem de lezzetiyle damakları şenlendiren bir atıştırmalıktır.

URFA USULÜ ARA SICAK: AĞZI AÇIK TARİFİ

Hamur için gereken malzemeler:

3 su bardağı Akalp Un

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı oda sıcaklığında su

İç harç için gereken malzemeler:

200 gram dana kıyma

1/2 adet orta boy kuru soğan (minik doğranmış)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı Akalp Un

1 yemek kaşığı Hevsel Bahçesi Biber Salçası (isteğe bağlı olarak domates salçası da kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı Balım Baharat Pul Biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağ

Hazırlık Süreci:

Hamur için, unu, yoğurdu, yumurtayı, tuzu ve ılık suyu bir kaseye koyun. İyice karıştırın ve hamuru 20 dakika dinlendirin.

Hafifçe unladığınız tezgaha hamuru gözleme hamurundan biraz daha kalın olacak şekilde açın ve yuvarlak şekiller çıkarın.

İç harcı hazırlamak için, soğanı, sarımsağı, kıymayı, unu, yumurtayı ve biber salçasını bir kasede karıştırın. Pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin ve üzerini kapatarak buzdolabında 10 dakika dinlendirin.

Yuvarlak hamurların üzerine çok az su sürün, ardından birer tatlı kaşığı kıymalı harç ekleyin ve ince bir katman olacak şekilde yayın. Kenarlarında hafif bir boşluk bırakmayı unutmayın. Su, kıymalı harcın hamura yapışmasını sağlar.

Kenarları parmak uçlarıyla kıyma harcının üzerine doğru kıvırın.

Sıvı yağı tencerede ısıtın ve hamurları, kıymalı tarafı alta gelecek şekilde yağın üzerine bırakın. Bu şekilde kızartarak hamurların her tarafını altın sarısı olana kadar pişirin.

Servis ederken ağzı açık tarifinizi limon ve maydanozla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Servis Önerisi:

Bu lezzeti daha da zenginleştirmek için maydanoz, roka, dereotu ve limon ile servis edebilirsiniz.