Ustalardan Kestane Şekerinin Sırrını Öğrendik 😋 Kış Aylarını Muhteşem Lezzeti Kestane Şekerinin Tarifine Hazır Olun
Bursa'nın en sevilen ve geleneksel tatlıları deyince akıllara kestane şekeri gelir. Soğuk kış günlerinde, sıcacık evinizde size eşlik edecek leziz kestane şekeri tarifinin sırrını ustalardan öğrendik. Kalem ve kağıtlarını hazırlayın... Şimdiden afiyet olsun.
Az malzeme ile Bursa'nın en meşhur tatlısı olan kestane şekerini çok rahat yapabilirsiniz. Kış aylarında çayınızın yanına afiyetle yiyeceğiniz kestane şekeri tarifine hazırlanın.
MALZEMELER;
- 500 gr iri kestane
- 2.5 su bardağı toz şeker
- 2.5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı vanilya
KESTANE ŞEKERİ TARİFİ;
- Kestanenin kabuğunu bıçak yardımı ile soyun.
- Soyduğunu kestaneleri su doldurduğunu tencereye atın ve ince kabukları kalkana kadar ateşte bekletin.
- Kestaneleri ocaktan alın ve ılımaya başlayınca ince kabuklarını soyun.
- Toz tencereyi bir kaba alın ve üzerine su ekleyin. Şekeri orta ateşte kaynatın ve kestanelerin üzerine dökün.
- Kestaneleri kaynatmadan kısık ateşte 2 saat kadar kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp 1 gün kadar bekletin.
- Tencereyi kısık ateşe alıp 10 dakika kadar tutun ve üzerine vanilya serpin.
- Kestaneleri şerbetin içinden alın ve kağıtlara yerleştirin.
- Soğuk olarak servis edin.
Afiyet olsun...