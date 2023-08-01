Uzmanlar önerdi! Kelle paça çorbası yerine bu çorbadan içebilirsiniz

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kelle paça, Türk mutfağının en özel yemeklerinden biridir. Ancak, kelle paça yemeği yapmak oldukça zaman alıcı ve zahmetli bir işlemdir. Bu nedenle, kelle paça yerine daha pratik ve hafif bir alternatif arayanlar için önerimiz, tavuk suyu çorbasıdır.

UZMANLAR ÖNERİYOR

Uzmanlar tavuk suyu çorbasının daha faydalı olduğunu belirtiyorlar. Peki tavuk suyu çorbasının faydaları nelerdir?

1. Bağışıklık sistemini güçlendirir: Tavuk suyu çorbası, içerdiği amino asitler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

2. Sindirimi kolaylaştırır: Tavuk suyu çorbası, kolay sindirilebilen bir gıda olduğu için sindirim sistemine yardımcı olur ve hazmı kolaylaştırır.

3. Anti-inflamatuar etkisi vardır: Tavuk suyu çorbası, içerdiği kolajen sayesinde anti-inflamatuar etkiye sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmaları azaltır.

4. Kemikleri güçlendirir: Tavuk suyu çorbası, kemikleri güçlendiren kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir.

5. Cildi güzelleştirir: Tavuk suyu çorbası, içerdiği kolajen sayesinde cildi nemlendirir ve gençleştirir.

6. Uykuyu düzenler: Tavuk suyu çorbası, içerdiği triptofan sayesinde uykuyu düzenler ve kaliteli bir uyku sağlar.

7. Stresi azaltır: Tavuk suyu çorbası, içerdiği amino asitler sayesinde stresi azaltır ve sakinleştirici etki gösterir.

8. İyileştirici etkiye sahiptir: Tavuk suyu çorbası, içerdiği amino asitler sayesinde iyileştirici etkiye sahiptir ve vücudu yeniler.

9. Metabolizmayı hızlandırır: Tavuk suyu çorbası, içerdiği protein sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermenize yardımcı olur.

10. Ağız sağlığını korur: Tavuk suyu çorbası, içerdiği kollajen sayesinde diş eti sağlığını korur ve ağız kokusunu önler.

TAVUK SUYU ÇORBASININ TARİFİ NASILDIR?



MALZEMELER



2 tane tavuk göğsü

1 tane orta boy soğan

3 diş sarımsak

1 orta boy havuç

1 Türk kahvesi fincanı tel şehriye

5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağından az sıvı yağ

İnce kıyılmış maydanoz

Limon

Tuz

Karabiber



AŞÇININ NOTU



Sunum önerisi olarak pişen çorbanızı isterseniz yağ ve kırmızı biber yakarak servis edebilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kırmızı toz biber kullanmanız yeterli olacaktır.



YAPILIŞI



Çorbanızın yapılışına ilk önce tavukları haşlayarak başlayın. 2 adet tavukgöğsünüzü bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve 30 dakika haşlayın.

Çorbanızın tavuklarını haşladıktan sonra soğumaya alın ve soğuyan tavuklarınızı didikleyin.

Soğan ve sarımsağınızı küçük küçük doğrayıp tencereye alın ve sıvı yağ ile kavurun.

Kavrulan soğan ve sarımsağınızın üzerine havucunuzu rendeleyin ve ekleyin.

Şimdi sıra çorbanızın unlu terbiyesini hazırlamakta. Bir sos tenceresine unu ve tereyağını alıp unun kokusu çıkana kadar iyice kavurun. Kavrulan ununuzun üstüne tavuğunuzun haşlanan suyundan 1 bardak ekleyin ve yavaş yavaş ekleyin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta suyunuzu eklerken unu durmadan karıştırmanız gerektiği. Ununuzu topaklanmasını engellemeniz gerekmektedir.

Kavrulan soğan ve sarımsağın olduğu tencereye unlu karışımı, didiklenmiş tavuklarınızı, tel şehriyenizi ve 5 bardak sıcak suyu ekleyin ve biraz karıştırdıktan sonra pişmeye bırakın.

Kaynadıktan sonra ince kıydığınız maydanozlarınızı da içine ekleyiniz. Limon ile sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

Kaynak: Sabah.com.tr - Derleme: Ulusal.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com