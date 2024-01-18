Vücudun yeşil ve sarı altını! Hem tok tutuyor hem güzelleştiriyor hem zekileştiriyor

E vitamini bakımından zengin olan avokado ve yüksek oranda kalsiyum barındıran yumurtadan yapılan kahvaltı omleti hem lezzetli hem de sağlık deposu! Vücudu baştan sona yenileyen bu ikili bakın nasıl yapılıyor. Yumurtalı avokado omlet yapmak oldukça lezzetli ve besleyici bir seçenektir. İşte bu tarif için gerekli malzemeler ve adımlar...

YUMURTALI AVOKADO OMLET YAPIMI

Malzemeler

2 adet yumurta

1 adet avokado

Biraz tuz ve karabiber

İsteğe bağlı: rendelenmiş peynir, yeşillikler (örneğin ıspanak veya taze fesleğen)

Yapılışı

Avokadoyu kesip çekirdeğini çıkarın, ardından içini bir kaseye alın.

Bir çatal veya ezici kullanarak avokadoyu ezin. İsteğe bağlı olarak içine tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz.

Yumurtaları bir kaseye kırın ve iyice çırpın.

Tavayı ısıtın ve içine biraz yağ ekleyin. Eğer kullanıyorsanız, yeşillikleri de tavaya ekleyip kısık ateşte soteleyebilirsiniz.

Çırpılmış yumurtaları tavaya ekleyin ve bir spatula yardımıyla karıştırarak pişirin.

Yumurtalar yarı pişmişken, ezilmiş avokadoyu ekleyin ve karıştırarak omletin içine entegre edin.

İsteğe bağlı olarak rendelenmiş peyniri ekleyebilir ve omletin üzerini kapatıp peynirin erimesini sağlayabilirsiniz.

Omleti istediğiniz kıvama gelene kadar pişirin. Yumurta tamamen piştiğinde ve avokado omlet içinde güzelce dağıldığında, omleti servis tabağına alabilirsiniz.

Üzerine istediğiniz garnitürleri ekleyebilir ve sıcak servis yapabilirsiniz.

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