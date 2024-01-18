Vücudun yeşil ve sarı altını! Hem tok tutuyor hem güzelleştiriyor hem zekileştiriyor
Yumurta ve avokado birleşiminden olan yeşil sarı altın olarak geçen omlet adeta vücudun tüm eksik vitaminlerini tamamlıyor. İçeriğindeki omega ve E vitaminleri sayesinde adeta vücudu yeniliyor. Peki avokado yumurta omleti nasıl yapılır?
E vitamini bakımından zengin olan avokado ve yüksek oranda kalsiyum barındıran yumurtadan yapılan kahvaltı omleti hem lezzetli hem de sağlık deposu! Vücudu baştan sona yenileyen bu ikili bakın nasıl yapılıyor. Yumurtalı avokado omlet yapmak oldukça lezzetli ve besleyici bir seçenektir. İşte bu tarif için gerekli malzemeler ve adımlar...
YUMURTALI AVOKADO OMLET YAPIMI
Malzemeler
2 adet yumurta
1 adet avokado
Biraz tuz ve karabiber
İsteğe bağlı: rendelenmiş peynir, yeşillikler (örneğin ıspanak veya taze fesleğen)
Yapılışı
Avokadoyu kesip çekirdeğini çıkarın, ardından içini bir kaseye alın.
Bir çatal veya ezici kullanarak avokadoyu ezin. İsteğe bağlı olarak içine tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz.
Yumurtaları bir kaseye kırın ve iyice çırpın.
Tavayı ısıtın ve içine biraz yağ ekleyin. Eğer kullanıyorsanız, yeşillikleri de tavaya ekleyip kısık ateşte soteleyebilirsiniz.
Çırpılmış yumurtaları tavaya ekleyin ve bir spatula yardımıyla karıştırarak pişirin.
Yumurtalar yarı pişmişken, ezilmiş avokadoyu ekleyin ve karıştırarak omletin içine entegre edin.
İsteğe bağlı olarak rendelenmiş peyniri ekleyebilir ve omletin üzerini kapatıp peynirin erimesini sağlayabilirsiniz.
Omleti istediğiniz kıvama gelene kadar pişirin. Yumurta tamamen piştiğinde ve avokado omlet içinde güzelce dağıldığında, omleti servis tabağına alabilirsiniz.
Üzerine istediğiniz garnitürleri ekleyebilir ve sıcak servis yapabilirsiniz.
AVOKADONUN FAYDALARI
- Avokado, sağlıklı yağlar açısından zengindir. Özellikle tekli doymamış yağ asitleri içerir, bu da kalp sağlığını destekleyebilir.
- Avokado, lif açısından zengindir. Lif, sindirim sistemini destekler, doygunluk hissi sağlar ve kan şekerini dengeleyebilir.
- Avokado, antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerden koruyarak hücresel hasarı azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.
- Avokado, C vitamini, E vitamini, K vitamini, B vitaminleri, potasyum ve folik asit gibi çeşitli vitamin ve mineraller içerir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirebilir, kemik sağlığını destekleyebilir ve enerji üretimine katkıda bulunabilir.
- Avokadonun içerdiği lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar, göz sağlığını destekleyebilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarını önleyebilir.
- Avokadodaki tekli doymamış yağlar, kandaki kötü kolesterolü (LDL) düşürebilir ve iyi kolesterolü (HDL) artırabilir.
- Avokado, doygunluk hissi sağlayan lif içeriği nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Avokado, vücuttaki iltihabı azaltabilen fitosteroller ve oleik asit içerir.
- Avokadodaki vitaminler ve antioksidanlar, cildi nemlendirebilir, canlandırabilir ve genel cilt sağlığını destekleyebilir.