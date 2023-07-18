Yavuz Sultan Selim’in en sevdiği lezzet! Zamanla adı değişti ama tadı aynı...

Osmanlı Padişahlarından en güçlüsü olan Yavuz Sultan Selim, sürekli Doğu’ya sefer düzenleyen nadir Padişahlardan biriydi. Seferleri sırasında ise sürekli yeni tatlar keşfederek dönüyordu saraya. Ali Nazik lezzeti de bunlardan biridir. Kebap çeşidi olarak geçen Ali Nazik’in adını ise Yavuz Sultan Selim vermiş.

Doğu seferinde Antep’ten geçen Yavuz, burada kendisini büyük bir etkinlikle karşılayan halkı kırmamış ziyafete katılmış. Yemek ikramları arasında yer alan Ali Nazik’i çok beğenen Yavuz hangi Eli Nazik yaptı bunu demiş. Yemeğin adı yıllar sonra Ali Nazik olarak anılmış.

ALİ NAZİK NASIL YAPILIYOR?

MALZEMELER

300 gram kuzu kıyması

2 su bardağı yoğurt

4 adet patlıcan

3 çorba kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

1 adet soğan

1 adet domates

1 adet yeşil biber

Maydanoz, tuz, kırmızıbiber

YAPILIŞI

Patlıcanları közleyin.

Kabuklarını soyup bir diş sarımsak ve bir yemek kaşığı yağla ile karıştırın.

Arından bir tavaya tereyağı soğanları ve biberleri kesip ekleyin.

Soğan ve biber kızardıktan sonra kıymayı da koyun karıştırın.

Kavurduğunuz karışıma ardından baharatları ekleyin.

Bir tabağın altına yoğurdu onun üzerine közlenmiş patlıcanları en üstüne de kızarttığınız karışımı koyun.

Servis edin.

Afiyet şifa olsun...