Yemelere Doyamayacağınız Kars Böreği Tarifi! Kars Böreği Nasıl Yapılır?

Masterchef tarifleri ilgileri üzerinde tutmaya devam ediyor! Yemelere Doyamayacağınız Kars Böreği Tarifi! Kars Böreği Nasıl Yapılır?

Yemelere Doyamayacağınız Kars Böreği Tarifi! Kars Böreği Nasıl Yapılır?
Yemelere Doyamayacağınız Kars Böreği Tarifi! Kars Böreği Nasıl Yapılır?
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MasterChef All Star programında yapılmasıyla gündeme oturan Kars böreği tarifi, izleyicileri kendine hayran bıraktı. Kars yöresine özgü bu lezzetli börek, Doğu Ekspresi'nin geçtiği illerin yemek zenginliğini yansıtarak yarışmanın vazgeçilmezi oldu. İşte, Kars böreği yapımı ve malzemeleriyle ilgili detaylar.

Yemelere Doyamayacağınız Kars Böreği Tarifi! Kars Böreği Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

  • Yeteri kadar tuz
    175 gram un
    200 gram beyaz peynir
    Yarım demet maydanoz
    4 adet yumurta
    125 gram tereyağı
    2 kilo süt

Yemelere Doyamayacağınız Kars Böreği Tarifi! Kars Böreği Nasıl Yapılır?

Tarif:

  • Un, geniş bir kaba elenir. Ardından içerisine kırılmış yumurtalar eklenir ve unla yumurta iyice karıştırılır.
  • Eritilmiş tereyağı da bu karışıma eklenip tekrar karıştırılır. Son olarak, süt eklenir ve malzemeler bir kez daha homojen bir kıvam alana kadar karıştırılır.
  • Bir tavaya alınan karışımla hafifçe yağlanmış iç yüzey oluşturulur. Ardından bir kaşık hamur alınarak, hamurun yağ içinde inceliği korunacak şekilde pişirilir. Pişen hamurlar bir kenara alınır.
  • Ayrı bir yerde, peynir, ince kıyılmış maydanoz ve tuzdan oluşan iç harç hazırlanır. Pişmiş hamurların üzerine bu iç harç konularak rulo şeklinde sarılır. Hazırlanan börekler tepsiye yerleştirilir ve kısık ateşte, iç harcın pişene kadar biraz daha pişirilir.
  • Son olarak, börek servise hazır hale gelir ve lezzetiyle sofralara taşınır.

Kars böreği tarifi, özel iç harcı ve ince hamuruyla kendine özgü bir tat sunuyor. Doğu Ekspresi'nin geçtiği coğrafyanın lezzetini yansıtan bu tarif, özellikle peynirli iç harcının özenle hazırlanmasıyla bir adım öne çıkıyor. MasterChef All Star'da sergilenen bu şahane tarifi denemek, sofralarınıza doğunun lezzetli hamur işi lezzetlerini taşımak için harika bir fırsat! Afiyet olsun!

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