Zeytinyağlı Taze Fasulye Yaparken Denemeniz Gerekiyor! Asla Erime Sorunu Olmuyor

Zeytinyağlı yemekler, Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Zeytinyağlı taze fasulye de bu lezzetli yemekler arasında yer alır. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan zeytinyağlı taze fasulye, yapımı kolay olmasına rağmen bazı püf noktalarına dikkat edilmesi gereken bir yemektir.

Zeytinyağlı Taze Fasulye Hazırlık Aşaması

Zeytinyağlı taze fasulye yaparken öncelikle malzemelerinizi hazırlamanız gerekiyor. Malzemeleriniz arasında taze fasulye, soğan, domates, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiber bulunmalıdır. Taze fasulyeleri temizleyip ayıkladıktan sonra, bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Fasulyeleri orta ateşte haşlayın.

Zeytinyağlı Taze Fasulyenin Püf Noktaları

Zeytinyağlı taze fasulye yaparken, fasulyelerin erimesini önlemek için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları vardır. İşte size bu püf noktaları:

1. Fasulyeleri haşlamadan önce tuz koymayın. Tuz, fasulyelerin erimesine neden olabilir.

2. Fasulyeleri haşladıktan sonra soğuk suyla hemen süzüp, soğuk suyun altında bekletin. Bu işlem, fasulyelerin renginin daha canlı kalmasını sağlar.

3. Soğanları ince ince doğrayın ve zeytinyağı ile birlikte kavurun. Soğanlar kavrulduktan sonra domatesleri ve sarımsakları ekleyin.

4. Fasulyeleri kavurduğunuz soğanlı karışıma ekleyin ve karıştırın.

5. Fasulyelerin üzerini geçecek kadar su ekleyin ve tuzunu da ekleyin.

6. Fasulyeleri kısık ateşte pişirin. Pişirme süresi yaklaşık 20-25 dakikadır.

TAZE FASULYEYİ ETLİ PİŞİRİRKEN BİLMENİZ GEREKEN TARİF

Haberturk.com sitesinde ise etli fasulye pişirirken dikkat edilmesi gereken tarif paylaşıldı. İşte o tarif

Etli Taze Fasulye İçin Gereken Malzemeler:

200 gr yağlı dana eti

1 kg fasulye

1 orta boy soğan

4 arta boy domates

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 Türk kahve fincanı zeytinyağı



1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

Etli Taze Fasulye Yapılışı:

Fasulyeleri iyice yıkadıktan sonra istediğiniz şekilde doğrayın.

Domates ve soğanların kabuklarını soyarak küçük küçük doğrayıp bir tabağa alın.

Yağ, şeker ve tuzunu ekleyerek karıştırın.

Tencerenin en altına etleri dizin.

Üzerine 1 sıra fasulye dizin.

Hazırlamış olduğunuz domates sostan fasulyelerin üzerine dökün.

Bir sıra daha fasulye dizin.

Tekrar sostan dökün.

Bu şekilde tüm malzemeler bitene kadar dizme işlemini yapın.

Ocağın altı kısık olacak şekilde 2 saat kadar pişirin.

Piştikten sonra servis tabağına ters çevirerek alın.

Yemeğimiz hazır.

Afiyet olsun…



Kaynak: Haberturk.com – Derleme: Ulusal.com.tr