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Yeni sistemde yetki revizyonu

Teoman Alili

Teoman Alili

18 Temmuz 2019, 14:53
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları arttı. AK Parti içinde özellikle birkaç konu hükümet sisteminde rahatsızlıklar yaratıyor. Öncelikle partinin seçimlerde yaşadığı kayıplar bundan sonra %50 barajını aşmada zorluk çıkaracağını gösteriyor. Bir başka önemli nokta ise milletvekillerinin Bakanlara ulaşamamak konusunda yaşadıkları rahatsızlıklar. Ayrıca sistemin Türkiye'ye uymaması da başka bir olguya işaret ediyor. Bu durumda AK Parti sisteminde bir revizyona gitmeyi düşünüyor özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bir arayış içinde. 

BAKANLIK PAYLAŞIMI
Rusya Federasyonu ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde uygulanan sistem üzerinde çalışıldığına dair bazı bilgiler var. Söz konusu sistem yine Cumhurbaşkanlığı makamında tepede bir kişi olmasını öngörüyor. Cumhurbaşkanı yine her şeyin başında ancak cumhurbaşkanının yanında aynı zamanda kuvvetli yetkilere sahip bir Cumhurbaşkanı yardımcısı bulunuyor. Türkiye'de Başkan Yardımcısı daha çok iletişim görevini yürütüyor, bir bakıma sembolik bir anlam taşıyor bile denilebilir.Rusya ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde uygulanan sisteme bakıldığında ise cumhurbaşkanı yardımcısı geniş yetkilere sahip,  bazı bakanlıklar doğrudan Cumhurbaşkanı yardımcısına bağlı. Bu sayede cumhurbaşkanın üstündeki yük azalıyor. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi bakanlıklar doğrudan cumhurbaşkanına bağlı, aynı zamanda Rusya ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde Milli Güvenlik Konseyi oluşturuluyor ve bu bakanlıklar da konseyde yer alıyor. Bir başka önemli nokta da istihbarat teşkilatlarının cumhurbaşkanına bağlı olması. Diğer bakanlıklar cumhurbaşkanı yardımcısına bağlı oluyor. Bu sayede milletvekillerinin Bakanlara ulaşması daha kolay sağlanabiliyor Belki de milletvekillerinin bakan olmasın da önü daha fazla açılabiliyor.


Teoman Alili
ulusal.com.tr
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