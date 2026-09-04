4 CHP'li meclis üyesi istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen katılım törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ilçe yönetimi ve partililer katıldı. Son transferlerle birlikte meclisteki sandalye dağılımı CHP 23, Cumhur İttifakı 21 şeklinde güncellendi.

"BASKI YA DA PAZARLIK OLMADI, AMACIMIZ HİZMET"

İstifa eden 4 meclis üyesi adına konuşan Tahsin Usta, zor bir karar aldıklarını belirterek süreçte herhangi bir tehdit veya pazarlığın bulunmadığını söyledi. Usta, "Dört meclis üyesi arkadaşımız, CHP’den istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti’ye katılmış bulunuyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise katılan üyelerin tecrübelerine dikkat çekerek, "Üsküdar, küçük bir İstanbul özetidir. İlçemizin çocukları, gençleri ve kadınları için ortak akılla, yerel dinamiklerle birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ 5 EYLÜL'DE: MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMUŞTU

Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan süreç, idari ve hukuki gelişmelerle kritik bir noktaya ulaştı:

Görevden Uzaklaştırma: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Mahkeme Kararı: 5 Ağustos'ta mecliste yapılan seçimle başkan vekili seçilen Sibel Tan Çetinkaya'nın seçimi yargıya taşınmış; İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararın yürütmesini durdurmuş, Bölge İdare

Mahkemesi de 2 Eylül'de itirazı reddetmişti.

Valilik Toplantı Çağrısı: Yargı kararının kesinleşmesi üzerine İstanbul Valiliği, yeni belediye başkan vekilinin belirlenmesi amacıyla Belediye Meclisi'nin 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacağını ilan etti.