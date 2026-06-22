Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi adliyeye sevk edildi!

Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu şüphelilerden 3'ü ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, sit alanı statüsündeki Adalar'da rüşvet karşılığı kaçak yapılara göz yumdukları iddia edildi.

Şüpheliler hakkında şu suçlamalarla soruşturma yürütülüyor:

Rüşvet ve irtikap,

Resmi belgede sahtecilik,

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme,

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet,

Görevi kötüye kullanma.

Teknik Ve Mali Takip: "Ceza Kesip Sisteme Dahil Etmişler"

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi, MASAK verileri, HTS kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda organize bir rüşvet çarkının işlediği öne sürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan dikkat çekici tespitler şunlardır:

Tarihi Eserlerde Kaçak Tadilat: Tarihi eser niteliğindeki yapılarda yapılan esaslı inşaat faaliyetlerine, rüşvet karşılığında "basit onarım" adı altında usulsüz izin verildiği belirlendi.

Rüşvet Pazarlığı: Ruhsatsız işletmelere ve kaçak yapılara önce yüksek miktarda para cezası kesilerek sahiplerinin sisteme dahil edildiği, ardından bu cezaların düşürülmesi için rüşvet pazarlığı yapıldığı iddia edildi. Rüşveti kabul edenlerin cezaları evraklarda usulsüz değişikliklerle indirildi.

Mimar Ağı: Ruhsat almak isteyen vatandaşların belediye görevlileriyle bağlantılı belirli mimarlara yönlendirildiği, işlemlerin bu aracılar vasıtasıyla hızlandırılarak usulsüz ruhsatlar düzenlendiği saptandı. Toplamda 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüphelinin suça karıştığı belirlendi.

4 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Toplanan delillerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas illerinde toplam 90 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Operasyonda Belediye Başkanı Akpolat dahil 42 kişi gözaltına alınırken, adreslerdeki çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri biten 39 şüpheli kartal adliyesine sevk edilirken, 3 kişi serbest kaldı.