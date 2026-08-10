AK Parti'den Üsküdar Belediyesi'ndeki seçim için yargı hamlesi! İki ayrı suç duyurusu

Sarıcaoğlu, şaibe iddiaları gerekçesiyle iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını ve seçimin ile meclis kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesi’nde dava açacaklarını bildirdi.

"3. ve 4. tur arasındaki ara ve baskı iddiaları soruşturulmalı"

Sarıcaoğlu, oylama sürecinin 3. turunda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e oy kayması yaşanmasının ardından meclis divanı tarafından seçime ara verilmesini eleştirdi. Seçimin kesintisiz sürdürülmesi taleplerine rağmen oturuma ara verildiğini belirten Sarıcaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"3. tur oylamada dengelerin değişmesi üzerine seçime usulsüz şekilde ara verildi. Bu ara sırasında CHP’li meclis üyelerine yönelik tehdit, şantaj ve baskı uygulandığına dair ciddi iddialar mevcuttur. Üyelerin 4. turda oy tercihlerini değiştirmesi, verilen arada yaşanan bu müdahalelerle birlikte hukuki olarak değerlendirilmelidir."

Ne olmuştu?

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine yapılan başkan vekilliği seçiminde, CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Dündar Ziya Gültekin yarışmıştı. Gergin geçen ve 4. tura uzayan oylama sonucunda Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti.