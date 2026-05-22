Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 'İrtikap' suçlamasıyla gözaltına alındı!

Soruşturmanın fitilini, Akçakoca’da inşaat yatırımları bulunan iki büyük iş insanının emniyet ve savcılığa sunduğu somut şikayet dilekçeleri ateşledi.

Milyonluk Talep: Müteahhit E.Ö., 2023 yılında ruhsatını aldığı ve yapımını tamamladığı binası için iskan (yapı kullanım izin belgesi) başvurusunda bulundu. Ancak iskan işlemlerinin onaylanması karşılığında Belediye Başkanı Fikret Albayrak’ın kendisinden şahsen 2,5 milyon lira nakit para talep ettiğini ileri sürdü.

Çekle Tahsilat İddiası: İş insanı E.Ö., bu parayı ödemek için başkanın çek kabul ettiğini, senedi/çeki teslim etmesinin hemen ardından inşaatına jet hızıyla "kısmi iskan" belgesi düzenlendiğini belirterek şikayetçi oldu.

PARAYI VERMEYEN MÜTEAHHİDİN İNŞAATI DURDURULDU

Soruşturma dosyasında yer alan ikinci şikayet ise irtikap zincirinin belediye çalışanlarına kadar uzandığını iddia ediyor. Müteahhit H.P., Akçakoca’daki inşaat faaliyetlerinin belediye zabıta ve fen işleri ekiplerince hiçbir somut gerekçe gösterilmeden aniden durdurulduğunu belirtti.

İş insanı H.P., inşaatın yeniden başlatılması için Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın güvendiği personeli F.Ç. aracılığıyla kendisinden 1 milyon lira istendiğini öne sürdü. İstenen bu usulsüz parayı vermeyi reddettiği için inşaat faaliyetlerine devam etmesine hiçbir şekilde izin verilmediğini ve ticari olarak abluka altına alındığını belirterek savcılığa başvurdu.

ANTALYA YOLUNDA YAKALANDI: EVİ VE BELEDİYE ŞİRKETİ ARANIYOR

Peş peşe gelen şikayetlerin ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı "Yolsuzluk ve İrtikap" suçları kapsamında dosyaya gizlilik kararı getirerek düğmeye bastı. Mahkemeden alınan karar doğrultusunda Fikret Albayrak hakkında acil gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri Albayrak’ın ikametgahında ve Akçakoca Belediyesi'ne bağlı bir iştirak şirketinin yönetim binasında arama başlattı, bilgisayar imajları ile muhasebe kayıtlarına el koydu. Bu sırada resmi bir program ve ziyaret kapsamında Antalya’ya doğru otomobiliyle hareket ettiği öğrenilen Belediye Başkanı Fikret Albayrak, emniyet birimlerinin yol kontrol takibi sonucu Afyonkarahisar il sınırlarında trafik polisleri ve asayiş ekiplerince durdurularak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Albayrak’ın, buradaki ilk işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere acilen soruşturmanın merkezi olan Düzce’ye nakledileceği bildirildi.