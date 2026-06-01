Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti

CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak’ın adli bir soruşturma kapsamında tutuklanıp İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Akçakoca Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere olağanüstü toplandı. Nefes kesen gizli oylama sonucunda zafer AK Parti'nin oldu ve Akçakoca Belediyesi'nin yönetimi el değiştirdi.

İşte Akçakoca Belediye Meclisi'ndeki tarihi oylamanın tüm teknik detayları ve seçim sonrası salonda yaşanan hareketli dakikalar:

"İrtikap" Soruşturması Sonrası Olağanüstü Mesai

Akçakoca'yı sarsan yasal süreç, mevcut Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında "icbar suretiyle irtikap" (görevini kötüye kullanarak çıkar sağlama) suçu kapsamında yürütülen soruşturmayla başladı. Mahkemenin Albayrak hakkında tutuklama kararı vermesinin ardından, İçişleri Bakanlığı yasal yetkisini kullanarak idari tedbir amacıyla Albayrak'ı görevden uzaklaştırdı. Bu kararın ardından belediyeyi yönetecek ismi seçmek amacıyla Akçakoca Belediye Meclis Salonu'nda olağanüstü oturum açıldı.

Alev Ünal 9 Oy Alarak Tarihe Geçti

Siyasi partilerin stratejik hamleler yaptığı ve gizli oylama yöntemiyle gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminde iki güçlü aday yarıştı:

AK Parti Grubu Adayı: Alev Ünal

CHP Grubu Adayı: Naim Top

Sandıkların açılması ve gizli oyların sayılması neticesinde; CHP'li aday Naim Top 6 oyda kalırken, AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve Akçakoca Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Tarihi Detay: Bu sonuçla birlikte belediye yönetimi resmen AK Parti'ye geçerken, seçimi kazanan Alev Ünal, Akçakoca ilçesinin tarihindeki ilk kadın belediye başkanı unvanını alarak kayıtlara geçti.

Seçim Sonrası Meclis Salonunda İpler Gerildi

Başkan vekilliği seçiminin tamamlanması ve AK Parti'nin zaferini ilan eden resmi sonuçların salonda okunmasının hemen ardından, meclis üyeleri ve salonda bulunan taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede tırmanan ve fiziki müdahaleye dönüşme eğilimi gösteren gerilim, salondaki diğer partililerin ve güvenlik sağduyusunun araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı. Ortamın sakinleşmesinin ardından Akçakoca Belediye Meclisi'nin tarihi olağanüstü oturumu resmi olarak kapatıldı.