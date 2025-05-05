Altındağ Belediyesi işçilerine destek: Hak-İş direniş çadırında

İşçilerin direniş çadırında konuşan Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sert sözlerle yüklendi.

“Bu mücadele adil bir toplu sözleşme imzalanana kadar sürecek” diyen Arslan, işçilerin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hukuksuzluk yapan belediyenin değil, emeği için direnen işçilerin yanında yer almalıdır.”

Altındağ Belediyesi işçileri, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 48 gündür direnişte. Mahmut Arslan da işçilerin yanında olduklarını vurguladı:

“Biz emeğimizin karşılığını istemekten başka bir şey yapmıyoruz. Haklarımızı alana kadar bu eylem çadırı burada kalmaya devam edecek.”

Arslan’ın gündeminde, 1 Mayıs akşamı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da vardı. Arslan, ziyarete tepki gösterdi:

“Biz sosyal devletin gereği olarak, devletin bize sahip çıkmasını ve bu haksızlıklara karşı durmasını beklerken; Sayın Bakan, 1 Mayıs akşamı bu zulmü yapanların yanında yer aldı.”

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, işçilere hitabının ardından direniş çadırını ziyaret etti. Hukuki sürecin de başladığını ifade eden Arslan, işçilerin görevlerine geri dönmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.