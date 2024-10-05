Ankara metrosunda teknik arıza yolcuları mağdur etti

Ankara'da Kızılay - OSB/Törekent hattında seyreden metro, saat 18.15'te Milli Kütüphane durağında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı arıza yaptı. Arızanın ardından hat üzerindeki tüm seferler geçici olarak durduruldu.

Arızalı tren, bir başka trenin yardımıyla merkez istasyona çekildikten sonra, saat 19.30'da seferler yeniden başladı. Yaşanan aksama nedeniyle metro istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, bazı yolcular alternatif ulaşım araçlarına yöneldi.

Arızanın giderilmesiyle metro seferleri normale döndü.