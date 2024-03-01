Ankara'da Orhaniye'de dinamit patlamalarına tepki! ABB Başkan Adayı Utku Reyhan çağrı yaptı

Ankara'da Orhaniye köylüleri, bölgedeki taş ocağındaki dinamit patlamalarına, "İkinci bir İliç faciası yaşamak istemiyoruz" diye tepki gösterdi. Vatan Partisi ABB Başkan Adayı Utku Reyhan, evleri ve tarlaları zarar gören vatandaşları ziyaret etti, ocağın kapatılması için yetkililere çağrı yaptı.

Editör: Yasin Kerim Aşan
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesindeki taş ocağında dinamit patlamaları halkın tepkisini çekti. Taş ocağı çevresinde devasa göçükler oluştu. Tarlalar adeta ikiye bölündü.

Ulusal Kanal’a konuşan Orhaniyeliler, dinamit patlamaları sonucu evlerinin sarsıldığını, ürünlerinin büyük zarar gördüğünü belirtti.

Orhaniye Mahallesi Muhtarı Alaattin Aydoğan, "İkinci bir İliç faciası yaşamak istemiyoruz." dedi.

Bölge sakinlerinin mağduriyeti üzerine Vatan Partisi yöneticileri bölgeyi ziyaret etti. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan ve Ankara İl Başkanı Nusret Senem taş ocağından zarar gören mahallede ve tarlalarda gözlem yaptı.

Mağdur köylüleri dinleyen Utku Reyhan, taş ocağının bir an önce kapatılması için yetkililere çağrı yaptı.

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